Westfalen-Blatt

Westfalen-Blatt: Kommentar zu Hebammen

Bielefeld (ots)

Hebammen sind wichtige Begleiter bei der Geburt eines Kindes. Sie nehmen den Eltern Ängste und Sorgen und sind für viele junge Familien der erste Ansprechpartner bei bürokratischen Fragen. Dabei arbeitet ein Großteil der Hebammen mittlerweile am Limit. Zu dem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Die Studie zeigt die Missstände in den Geburtsstationen deutlich auf. So standen Hochschwangere vor verschlossenen Krankenhaustüren. Dass darf in einem Land wie Deutschland einfach nicht passieren. Schließlich kann enormer Stress bei der Geburt zu Komplikationen führen und weitere teure medizinische Eingriffe beim Kind und der Mutter zur Folge haben. Politik und Krankenhausverwaltungen sind dringend gefordert, die Hebammenversorgung zu überdenken. Da immer mehr erfahrene Kräfte den Kreißsälen den Rücken kehren, muss das Berufsbild interessanter gemacht werden. Das geht nur durch mehr Personal und eine bessere Ausstattung. Unsere Kinder müssen uns mehr wert sein.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Dominik Rose

Telefon: 0521 585-261

d.rose@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell