Westfalen-Blatt

Westfalen-Blatt: Kommentar zu Michel Platini

Bielefeld (ots)

Katar, Katar, immer wieder dieses Katar. Um die WM-Vergaben an den Wüstenstaat, der sich mit seinen Petrodollars Reputation erkaufen will, gibt es so viele schmutzige Geschichten, dass die Fußball-WM 2022 eigentlich nicht in Katar ausgetragen werden kann. Platini ist dabei nur eine ganz kleine Figur auf dem großen Schachbrett der Macht, auf dem es neben der Reputation für Katar auch um verdammt viel Geld geht und Posten und eine selbst zugeschriebene Wichtigkeit der Menschen, die die Gelddruckmaschine WM vergeben. Ändern wird sich nichts: Katar wird die WM nicht verlieren, und Platini bleibt ein Ausgestoßener.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Dominik Rose

Telefon: 0521 585-261

d.rose@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell