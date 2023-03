Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V.

Zigarren/Zigarillos ein Genussartikel für Erwachsene

Neue Statistiken des Statistischen Bundesamtes belegen, dass Zigarren und Zigarillos nur von Erwachsenen geraucht werden

Das Statistische Bundesamt hat kürzlich den Mikrozensus 2021 zu den Rauchgewohnheiten veröffentlicht. Dem Bundesverband der Zigarrenindustrie liegen die Daten des Rauchverhaltens unterteilt nach den einzelnen Tabakprodukten und Altersklassen vor. Diese Daten unterstreichen erneut den eindeutigen Trend bei Zigarren und Zigarillos, dass es sich hierbei um einen reinen Genussartikel für meist männliche Erwachsene gehobenen Alters handelt. Erfreulich ist, dass in dieser Hinsicht die Daten aus dem letzten Mikrozensus 2017 noch eindeutiger wurden.

Schaut man sich die Daten im Detail an, kann man feststellen, dass nur zwei Prozent der Raucher Zigarren und Zigarillos rauchen bzw. nur 0,4 Prozent der Bevölkerung. Betrachtet man die Altersgruppen, so kann man eindeutig feststellen, dass laut Statistischen Bundesamt Zigarren und Zigarillos hauptsächlich in den Altersgruppen 45 bis 75 Jahre geraucht werden, wobei der Anteil der männlichen Konsumenten bei ca. 80 Prozent liegt.

Bodo Mehrlein, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie, interpretiert die Zahlen wie folgt: "Uns verwundert diese Statistik nicht wirklich, denn schon immer haben wir argumentiert, dass Zigarren und Zigarillos ein reines Genussmittel und Kulturgut sind. Auch schon die zurückliegenden Daten des Eurobarometers der EU-Kommission haben gezeigt, dass Zigarren und Zigarillos nur gelegentlich geraucht werden und kein Einstiegsprodukte sind."

Diese statistisch belegten Fakten sind für die anstehenden Regulierungen im Tabaksektor - vor allem auf europäischer Ebene - sehr wichtig, denn sie sind die Basis dafür, dass Zigarren und Zigarillos anders reguliert werden müssen. Der Bundesverband der Zigarrenindustrie unterstützt jede verhältnismäßige Maßnahme, die Kinder und Jugendliche schützt, aber es muss auch Platz bleiben für den erwachsenen, selbstbestimmten Verbraucher auf ausgewählte Genussprodukte zurückgreifen zu können.

In diesem Zusammenhang betont der BdZ - als Sprachrohr für die ganze Zigarrenbranche - auch immer wieder, dass der bewusste Genuss das beste Konzept der Risikoreduzierung beim Rauchen darstellt. Somit sind Zigarren und Zigarillos vollkommen im Trend der sogenannten Harmreduction im Tabaksektor.

