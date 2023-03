Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V.

Aufruf des Zigarrenverbandes zur Teilnahme an der öffentlichen Konsultation der EU-Kommission

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie, der die Interessen der Zigarrenhersteller und Importeure vertritt, wendet sich an die Zigarrenliebhaber aber auch an die Wirtschaftsunternehmen wie Hersteller, Importeure und auch Fachhändler und ermuntert jeden, an der öffentlichen Konsultation der EU-Kommission zur Tabakregulierung teilzunehmen.

Diese Konsultation kann noch bis zum 16. Mai beantwortet werden und es ist wichtig, dass die Zigarrenliebhaber ihre Stimme erheben. Der Verband hält es für sehr bedenklich, dass bei der Befragung nur noch zwischen herkömmlichen und neuartigen Erzeugnissen unterschieden wird. Es muss der Kommission die klare Botschaft übermittelt werden, dass es sich bei Zigarren und Zigarillos um besondere Tabakprodukte handelt, welche bis jetzt und auch in Zukunft einer anderen Regulierung bedürfen. Dies sollte der Zigarrenraucher am Ende des Fragebogens klar formulieren. In den nächsten Jahren stehen in Brüssel weitreichende Regulierungsmaßnahmen für Tabakprodukte auf der Tagesordnung mit dem Ziel, eine rauchfreie Gesellschaft in der EU zu erreichen - es ist wichtig, dass Zigarren und Zigarillos als Genuss- und Kulturgut trotzdem erhalten bleiben. Die Zielsetzung der EU-Politik wird am Ende des Fragebogens für Unternehmen sehr deutlich, wo gefragt wird, ob Unternehmen schon eine wirtschaftliche Ausstiegsstrategie haben, wenn ein rauchfreies Europa umgesetzt wurde. Hier wird deutlich, dass es um die Abschaffung eines ganzen Wirtschaftszweiges geht und auch grundsätzlich um eine Bedrohung für den Genuss.

Bei der Teilnahme an der öffentlichen Konsultation wird zwischen verschiedenen Akteuren unterschieden. So haben Bürger (also Zigarrenraucher) einen anderen Fragebogen als Unternehmen.

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie hat eine entsprechende Anleitung für eine Teilnahme an der öffentlichen Konsultation - unterteilt nach Bürgern und Unternehmen erarbeitet und auf seiner Homepage veröffentlicht. Wichtig ist, dass die Teilnehmer am Ende des Fragebogens in dem Freifeld kurz die Bedeutung von Zigarren / Zigarillos bzw. deren Sonderstellung als Genussartikel betonen. Formulierungsvorschläge stehen auf der Homepage.

