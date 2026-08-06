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Neue Folgen von "Glücksrad" mit Sonya Kraus und Guido Cantz

München (ots)

Zwei neue Primetime-Ausgaben der beliebten Spielshow

Sonya Kraus und Guido Cantz führen durch den Ratespaß

Am 27. August und 3. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Das "Glücksrad" dreht sich wieder: In zwei neuen Folgen der beliebten Gameshow stellen sich insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten kniffligen Worträtseln und spannenden Duellen. Wer sich am Ende durchsetzt, zieht in die Bonusrunde ein. Moderiert wird die Show von Sonya Kraus und Guido Cantz. Zwei neue Folgen "Glücksrad" am 27. August und 3. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Die beliebte Gameshow "Glücksrad" ist zurück! In den beiden neuen Folgen, moderiert von Sonya Kraus und Guido Cantz, dreht sich alles um Wissen, Kombinationsgabe und das nötige Quäntchen Glück. Je sechs Kandidatinnen und Kandidaten treten gegeneinander an und versuchen, Begriffe, Redewendungen und Sätze aus unterschiedlichen Kategorien auf der Buchstabenwand zu entschlüsseln.

Den Auftakt bilden Buzzer-Runden, in denen schnelle Reaktionen gefragt sind und sich die Kandidatinnen und Kandidaten einen Vorteil für die Hauptrunden sichern können. Anschließend wird am berühmten Glücksrad um Geldbeträge gespielt. Wer einen richtigen Konsonanten nennt, füllt nach und nach die Buchstabenwand und kann mit dem erspielten Guthaben Vokale kaufen, um dem Lösungswort näherzukommen. Im anschließenden Buzzer-Duell entscheidet sich schließlich, wer ins Finale einzieht. Dort wartet neben dem beliebten ERNSTL ein attraktiver Zusatzpreis auf den Sieger oder die Siegerin.

Zwei neue Folgen "Glücksrad" am 27. August und 3. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany GmbH produziert.

Pressefotos zum Download finden Sie hier.

Über "Glücksrad":

Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Guido Cantz.

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