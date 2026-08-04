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Neue Dokureihe bei RTLZWEI: "Die Imbisshelden - Voll lecker!": Heiße Catering-Einsätze und eine TV-Premiere

München (ots)

Jörg bereitet sich auf das "Ronnenberger Rudel Radeln" vor.

Alexander sucht auf einer TV-Premiere nach Realitystars für Social-Media-Reels.

Eine neue Folge "Die Imbisshelden - Voll lecker!" am 4. August 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Bei Jörg laufen die Vorbereitungen für einen großen Catering-Einsatz auf Hochtouren. Auch Alexander steht ein besonderer Termin bevor: Auf der "Kampf der Realitystars"-TV-Premiere möchte er Realitystars für gemeinsame Social-Media-Reels gewinnen. Während Ben gemeinsam mit seinen Töchtern an einer eigenen Gewürzmischung arbeitet, bringt Hani eine neue Döner-Kreation erstmals in die Produktion. Eine neue Folge "Die Imbisshelden - Voll lecker!" am 4. August 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

In der "Bulettenschmiede" in Hannover sind die Vorbereitungen für das Catering beim "Ronnenberger Rudel Radeln" in vollem Gange. Jörg erwarten im Laufe des Tages 350 hungrige Radfahrer. An der Location angekommen, herrscht an seinem Stand allerdings zunächst Flaute. Wird der Tag trotzdem noch ein Erfolg?

Alexander vom "Baron Imbiss-Kult" in Köln hat ebenfalls ein außergewöhnliches Event vor sich. Auf der "Kampf der Realitystars "-TV-Premiere möchte er die anwesenden Realitystars vom Dreh gemeinsamer Reels begeistern, um so die Social-Media-Reichweite seines Imbisses zu steigern. Doch schnell folgt die erste Herausforderung: Alexander kennt die anwesenden Realitystars nicht beim Namen.

In Rostock widmet Ben sich in seinem "Onkel Ben's Imbiss" einem Projekt außerhalb seiner Küche. Er pflanzt eigens gezüchtete Chili-Pflanzen auf seinem Imbissgelände an. Dabei hat er große Unterstützung: Seine Töchter Eva und Lili packen fleißig mit an. Ben setzt auf Selfmade-Handwerk, weshalb er die scharfen Schoten nutzt, um eigene Gewürzmischungen herzustellen. Sein Plan: Schon bald sollen die Gewürze auch in den Supermarktregalen verfügbar sein.

Auch in Oldenburg entstehen neue Ideen. Bei Hani von "Al Hay Döner" gibt es neben klassischem Döner vor allem außergewöhnliche Kreationen. Hier werden Gerichte wie Kartoffel-, Grünkohl- oder Spargeldöner serviert und stehen hoch im Kurs. Hani verbindet typisch deutsche Zutaten mit der arabischen Küche - und damit zwei Kulturen. Er erzählt so nicht nur seine eigene Geschichte, sondern möchte zudem ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Nun geht seine neueste Erfindung, die Kartoffeldönerbratwurst, erstmals in Produktion. Kann sie Hani am Ende überzeugen?

Eine neue Folge "Die Imbisshelden - Voll lecker!" am 4. August 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von SEO Entertainment GmbH.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Imbisshelden - Voll lecker! - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Imbisshelden - Voll lecker!":

Deutschlands Imbisslandschaft zeigt große kulinarische Vielfalt, mit traditionellen Klassikern und internationalen Spezialitäten wie Döner und Falafel. "Die Imbisshelden - Voll lecker!" begleitet sechs Imbiss-Betreiber in Deutschland, die mehr als nur Currywurst und Kebab bieten. Mit Herz und Humor werden ihre alltäglichen Herausforderungen und Geschichten beleuchtet, während sie ihre Kunden satt und glücklich machen.

"Die Imbisshelden"-Rezept der Woche: Alex' Baron-Schaschlik

Zutaten und Vorbereitung:

2kg Schweinenacken: In gleichmäßige, mundgerechte Stücke schneiden

In gleichmäßige, mundgerechte Stücke schneiden 1kg Paprika: In kleine Würfel schneiden

In kleine Würfel schneiden 1kg Zwiebeln: Halbieren und in Halbmonde schneiden

Halbieren und in Halbmonde schneiden Saucen & Gewürze: Einen Liter (Baron Spezial-)Currysauce, 200ml Barbecue-Sauce, SPG-Gewürz (Salt, Pepper, Garlic)

Den Schweinenacken in der Pfanne/im Topf zuerst sehr scharf anbraten, bis er eine schöne Farbe hat. Danach das Fleisch herausnehmen und in einer separaten Schüssel beiseitestellen. In demselben Topf nun die Paprikawürfel und die Zwiebel-Halbmonde kräftig anbraten. Sobald das Gemüse gut angebraten ist, die Fleischstücke samt ausgetretenem Saft wieder dazugeben. Die Saucen hinzufügen und das Ganze mit dem SPG-Gewürz (Salz, Pfeffer, Knoblauch) abschmecken. Alles gut verrühren und für 1,5 Stunden (90 Minuten) bei mittlerer bis kleiner Hitze köcheln lassen, bis das Fleisch butterzart ist.

"Die Imbisshelden"-Interview der Woche: Alex vom "Baron Imbiss-Kult"

Interviewer: Woran erkennt man einen Imbiss mit Qualität als Laie?

Alex: Zuerst ist das äußere Erscheinungsbild wichtig. Wenn man den Laden betritt, finde ich's immer sehr interessant, auf die Arbeitsmaterialien zu schauen, mit denen das Essen zubereitet wird. Ob hygienisch gearbeitet wird oder wie die Waren aufbewahrt werden. Das sind Dinge, die für mich einen qualitativ hochwertigen Imbiss darstellen.

Interviewer: Es gibt ja tendenziell immer weniger klassische Imbisse. Woran liegt das?

Alex: Ich glaube, dass das aktuell gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass die klassischen Imbisse weniger wert sind. Es gibt in der heutigen Zeit, gerade durch Social Media, einfach Hypes, die schneller sind als in der Vergangenheit. Man widmet sich Burgerkonzepten, Döner oder amerikanischen Food-Trends, wodurch die deutsche Imbisskultur ein wenig zurückgegangen ist. Aber gerade die Currywurst ist meiner Meinung nach etwas, wo wir schon merken, dass es nach wie vor eines der beliebtesten Imbiss-Essen ist.

Interviewer: Hat Social Media dein Geschäft verändert?

Alex: Ja, hundertprozentig. Ich habe 2021 das Konzept erst mal ohne Social Media ins Leben gerufen. Richtigen Aufwind hat es dann bekommen, seit ich der Marke ein Gesicht hinzugefügt habe und coole Videos mache. Da habe ich schon gemerkt, dass ich den Umsatz gesteigert habe. Das heißt, man sollte heutzutage auf jeden Fall an Social Media dranbleiben.

Interviewer: Was zeichnet deinen Imbiss aus?

Alex: Es ist die hohe Qualität an Waren, die wir auch besonders stilvoll und "instagramable" darstellen. Man sieht nicht einfach nur irgendwelche leckeren Bilder auf Social Media, sondern bekommt das Essen auch genau so serviert und es schmeckt.

Interviewer: Wie hast du dich für einen Imbiss entschieden?

Alex: Die Erfolgsgeschichte hinter dem Imbiss ist tatsächlich Corona. Ich habe Hotelfachmann gelernt und dann eine Weiterbildung zum Bankkaufmann gemacht. Als Corona kam und wir im Lockdown waren, hatte ich ein bisschen Geld beiseitegelegt, mich dann meiner Ursprungsausbildung gewidmet und einen Imbiss eröffnet. Das war schon immer ein kleiner Kindheitswunsch von mir, ich wollte einen Currywurstimbiss betreiben. Dem Traum bin ich nachgegangen und hab's realisiert.

Interviewer: Ist dir in deinem Imbiss ein Moment besonders in Erinnerung geblieben?

Alex: Was mir auf jeden Fall in Erinnerung bleibt und worauf ich besonders stolz bin: Wir haben in Kerpen-Horrem den ersten Standort eröffnet. Eine Motorradtruppe hat uns tatsächlich als festen Wegpunkt auf ihrer Motorradtour eingetragen, weil sie sagen, dass wir im Umkreis die beste Currywurst haben. Das sind natürlich schmeichelnde Worte, die mich als Imbissbetreiber besonders glücklich machen.

Interviewer: Kannst du uns eine Spezialität nennen, die du in deinem Imbiss besonders empfehlen würdest?

Alex: Neben unserer herausragenden Currywurst, für die wir auch im Kern stehen, ist es das selbstgemachte Schaschlik. Ich hatte versucht, ein Schaschlik in Köln zu finden und habe gemerkt, dass der Markt total rar ist. Da habe ich den Finger reingelegt und wir haben meiner Meinung nach das stärkste Produkt. Unser Schaschlik und unsere Currywurst, das sind die Eckpfeiler des Unternehmens.

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