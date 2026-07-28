RTLZWEI

Neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock": Neue Wohnungspläne und frische Hoffnung

München (ots)

Lena möchte Ordnung in ihr Zuhause bringen

Jana richtet ihre erste eigene Wohnung ein

Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 28. Juli 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Sozialreportage begleitet erneut den Alltag von Menschen aus der Hansestadt Rostock, die am Rande des Existenzminimums leben. Lena möchte mit Unterstützung ihrer Freundin Pamela den ersten Schritt aus dem Chaos wagen. Auch Jana blickt nach vorne: Mit ihrer ersten eigenen Wohnung erfüllt sie sich einen lang ersehnten Wunsch. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 28. Juli 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Für Lena soll ein neues Kapitel beginnen. Die 20-Jährige weiß, dass in ihren vier Wänden dringend Ordnung geschaffen werden muss, doch das Aufräumen fällt ihr schwer. Freundin und Mentorin Pamela möchte sie dabei unterstützen, aber der Plan läuft nicht ohne Hindernisse: Lena möchte ihren Alltag möglichst eigenständig meistern - der Grat zwischen Hilfe und Bevormundung ist für sie schmal. Gemeinsam versuchen die beiden, ihren Weg zu finden.

Auch Jana wünscht sich einen Neuanfang. Mit viel Herzblut richtet die junge Mutter ihre erste eigene Wohnung ein. Mit ihrer neuen Bleibe verbindet sie ein großes Ziel: Sie möchte ihre Kinder wieder häufiger bei sich haben. Ein Küchentisch aus dem An- und Verkauf soll das Zuhause noch gemütlicher machen. Und damit folgt schon die erste Herausforderung: Der Tisch scheint nicht in die Küche zu passen.

Nicole und René empfangen kein Bürgergeld mehr. René arbeitet als Koch in einem Frühstückscafé und Nicole ist mit einem Kleingewerbe selbstständig. Bei der siebenköpfigen Familie ist immer etwas los - als nächstes dreht sich alles um die Gestaltung der Wohnung. Bei dem vollen Terminkalender ist gute Organisation gefordert. Schaffen die beiden es, ihre Vorhaben umzusetzen?

Damian und Jean haben sich ebenfalls Ziele gesetzt. Jean arbeitet seit sechs Monaten als Verkäufer im Einzelhandel und geht in seinem Alltagsrhythmus auf. Damian hat sich in einem Heim für Menschen mit Beeinträchtigungen als Pflegehelfer beworben. Er hofft auf eine Chance, vom Bürgergeld wegzukommen und einen Vollzeitjob ausüben zu können. Zu seinem Glück fehlt ihm nun nur noch die Zusage. Wird er die Stelle bekommen?

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 28. Juli 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI undsieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell