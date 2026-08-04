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Neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock": Wohnungssuche und neue Perspektiven

München (ots)

Jasmin und Maik suchen dringend eine Wohnung in Rostock.

Jean findet im Berufsalltag neue Stabilität.

Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 4. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Jasmin und Maik stehen vor einer schwierigen Phase: Neben der belastenden Trennung von ihren Kindern beschäftigt das junge Paar vor allem die Suche nach einer neuen Wohnung. Gleichzeitig möchte Maik ein lang aufgeschobenes Vorhaben endlich in Angriff nehmen. Für Jean hingegen läuft es beruflich gut. Seine Arbeit im Lebensmittelgroßhandel gibt ihm Struktur und stärkt ihn auch im Umgang mit privaten Herausforderungen. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 4. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Für Jasmin und Maik überschlagen sich die Ereignisse - besonders die Trennung von ihren Kindern belastet das junge Paar. Gleichzeitig wächst der Druck, möglichst schnell eine neue Unterkunft zu finden. Zahlreiche Termine bei Behörden gehören deshalb zum Alltag der beiden. Trotz der schwierigen Situation geben die Eltern ihren Wunsch nach einem gemeinsamen Neuanfang nicht auf. Neben der Wohnungssuche möchte Maik deshalb noch ein weiteres Vorhaben angehen: Er möchte seine Zähne behandeln lassen. Für ihn bedeutet die Behandlung vor allem, mit einem besseren Gefühl in die Zukunft zu blicken und ein Vorbild für seine Kinder zu sein.

Im Lebensmittelgroßhandel hat Jean seit einem halben Jahr seinen Platz gefunden. Der junge Vater geht in seiner Arbeit als Verkäufer auf und fühlt sich sichtlich wohl. Die geregelten Abläufe und die Verantwortung im Berufsalltag geben ihm Sicherheit. Davon profitiert auch sein Privatleben: Mit Trennungen und anderen Herausforderungen kann der 25-Jährige nun gelassener umgehen.

Lena freut sich ebenfalls über ein Erfolgserlebnis. Nach dem Verlust ihrer Mutter bezog sie ihre erste eigene Wohnung. Der 20-Jährigen fällt es jedoch schwer, Ordnung in ihrer Bleibe zu halten, und das Chaos nimmt überhand. Nachdem Freundin Pamela Unterstützung anbietet, gelingt Lena der erste Schritt zu einem geordneten Zuhause. Kann sie den Zustand beibehalten?

Brigitte und Tochter Jana unternehmen derweil einen Ausflug in Warnemünde. Nachdem die beiden vor einiger Zeit bereits in Dresden waren, geht es nun an die Ostsee-Küste. Dort genießen sie ihre Zeit abseits des Alltags in einem Café. Beim Mutter-Tochter-Gespann Jana und Steffi steht eine Veränderung an: Sie wollen neue Haarfarbe auftragen. Um Geld zu sparen, gehen die beiden nicht zum Friseur, sondern färben sich die Haare gegenseitig zuhause. Ob ihnen das Ergebnis gefällt?

Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 4. August 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

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