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"Bella Italia - Camping auf Deutsch": Promi-Jagd in Venedig und holpriger Campingstart für Familie Nawrot

München (ots)

Die Fingerhuths machen sich auf Promi-Jagd rund um die Hochzeit von Jeff Bezos

Familie Nawrot erlebt beim ersten Campingurlaub einen Start voller Pannen

Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 5. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos zieht Prominente aus aller Welt nach Venedig - und Sascha und Nicole Fingerhuth wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Gemeinsam mit den Freunden Nadine und Matthias "Tschumbl" machen sie sich auf den Weg in die Lagunenstadt, um einen Blick auf die prominenten Gäste zu erhaschen. Währenddessen startet Familie Nawrot mit einer Pannenserie in den ersten Urlaub auf dem Marina di Venezia. Außerdem arbeiten die Bodensee-Boys an einer selbstgebauten Bowlingbahn und die Kinder von Graciella und André Paternostro planen eine romantische Überraschung für ihre Eltern. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 5. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Für Sascha und Nicole Fingerhuth steht gemeinsam mit ihren Freunden Nadine und Matthias "Tschumbl" ein ganz besonderer Ausflug auf dem Programm. Rund um die glamouröse Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos hoffen die vier auf prominente Begegnungen. Doch schon die Anreise verläuft anders als geplant - und ausgerechnet Tschumbl hat die Ferngläser vergessen.

Für Daniel und Roman Nawrot beginnt der erste Familienurlaub auf dem Marina di Venezia mit einer Pannenserie. Kaum angekommen wird die Zeit knapp, denn bis zur Mittagsruhe muss der Stellplatz mit Auto und Wohnwagen erreicht werden. Doch genau jetzt gibt das Stützrad ihres neun Meter langen Wohnwagens den Geist auf. Damit nicht genug: Der Stellplatz entpuppt sich als zu klein, sodass die Familie erneut umziehen muss. Am neuen Platz wartet bereits die nächste Überraschung - die elektrische Luftpumpe, mit der das aufblasbare Vorzelt aufgebaut werden soll, streikt. Statt entspannt in den Urlaub zu starten, ist bei den Nawrots vor allem Improvisationstalent gefragt.

Auch die Bodensee-Boys Sascha und Dennis arbeiten weiter an ihrer selbstgebauten Bowlingbahn. Trotz kleiner Rückschläge bringen sie ihr Projekt erfolgreich zu Ende. Schnell wird die Bahn zum beliebten Treffpunkt und begeistert Kinder ebenso wie andere Camper.

Die Kinder von Graciella und André Paternostro haben eine besondere Überraschung geplant. Mit einem romantischen Dinner wollen sie ihren Eltern etwas Zweisamkeit schenken. Doch beim Einkaufen und der Zubereitung läuft nicht alles nach Plan. Gelingt die Überraschung?

Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 5. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.

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