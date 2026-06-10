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Das Finale von "Kampf der RealityAllstars" 2026!

München (ots)

Beim "Sala-Run" wird die komplette Sala auf den Kopf gestellt

In der letzten "Stunde der Wahrheit" entscheidet sich, wer "RealityAllstar 2026" wird

"Kampf der RealityAllstars" am 10. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Das große Finale von "Kampf der RealityAllstars" steht bevor: Noch neun Allstars kämpfen um den Titel "RealityAllstar 2026" und 40.000 Euro Preisgeld. Und kurz vor dem Finale steigt der Druck noch einmal gewaltig an. Nicht nur das berüchtigte Telefon sorgt für Nervosität - auch die Allstars selbst müssen unter Zeitdruck entscheiden, wer die Sala sofort verlassen muss. In mehreren Spielen kämpfen die Kandidaten außerdem um Safety, wichtige Münzen und die letzten Finaltickets. Wer setzt sich durch und wird "RealityAllstar 2026"? Das Finale von "Kampf der RealityAllstars" am 10. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Das große Finale steht vor der Tür: Noch neun Reality-Allstars hoffen auf den Titel "RealityAllstar 2026" und das Preisgeld von 40.000 Euro. Und bevor die letzte Entscheidung fällt, müssen sich die Kandidaten noch mehreren entscheidenden Herausforderungen stellen.

Auch das berüchtigte Telefon klingelt erneut in der Sala. Niemand weiß, was der Anruf bedeutet: Wartet eine Belohnung, ein Vorteil oder doch der direkte Exit kurz vor dem Finale? Nicht nur das Telefon kann kurz vor dem Finale zur Gefahr werden, auch die Mitbewohner selbst: Die Allstars müssen sich gemeinsam auf eine Person einigen, die die Sala sofort verlassen muss. Für die Entscheidung bleiben ihnen nur 30 Minuten - sonst schrumpft der Jackpot um 10.000 Euro. Unter Zeitdruck entstehen hitzige Diskussionen.

Im Spiel "Final Safety" kämpfen die Allstars anschließend um vier begehrte Safety-Tickets. Neben Wissen, Geschick und Konzentration ist dabei auch das nötige Quäntchen Glück gefragt, denn nur wer sich hier durchsetzt, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil auf dem Weg ins Finale.

Beim zweiten Finalspiel "Bankgeheimnis" geht es danach um wichtige Münzen für die finale "Stunde der Wahrheit". Jede Entscheidung und jede erspielte Münze kann am Ende ausschlaggebend sein.

Anschließend wird die Sala selbst zum Spielfeld: Beim "Sala-Run" suchen die verbliebenen Allstars nach den letzten drei Finaltickets, die ihnen den Einzug in den entscheidenden Showdown sichern können. Die letzten sechs Allstars nehmen die Sala dabei komplett auseinander. Betten, Koffer, Liegen - alles wird verwüstet.

In der finalen "Stunde der Wahrheit" fällt schließlich die letzte Entscheidung am Starstrand. Wer schafft es bis ganz nach oben - und wer wird am Ende zum Gewinner von "Kampf der RealityAllstars 2026" gekürt?

"Kampf der RealityAllstars" am 10. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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