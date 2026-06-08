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"Die Geissens" und "Davina & Shania": Luxus-Chaos zwischen Baustelle und Weihnachtsdeko

München (ots)

"Die Geissens": Robert und Carmen planen die Einrichtung der neuen Villa

"Davina & Shania": Weihnachten im Sommer und Chaos auf der Baustelle

Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" am 8. Juni 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Baustellen-Chaos, Familienstreit und verrückte Luxusideen: Bei den Geissens überschlagen sich die Ereignisse. Während Robert nach dem Architekten-Aus selbst die Bauleitung übernimmt, eskaliert der Streit mit Davina und Shania immer weiter. Parallel sorgen Weihnachten im Hochsommer, eine überflutete Baustelle und ein fehlerhafter Designer-Pferdesattel für jede Menge Chaos.

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (20:15 Uhr):

Bei den Geissens herrscht Baustellen-Chaos in Saint-Tropez: Mitten in der Bauphase der neuen Luxusvilla kündigt plötzlich der Architekt. Für Robert jedoch kein Grund zur Panik - kurzerhand übernimmt er selbst die Koordination der Baustelle. Gemeinsam reist die Familie nach Südtirol, um wichtige Entscheidungen rund um Elektrik, Beleuchtung, Fenster, Treppen, Klimaanlage und die gesamte Inneneinrichtung zu treffen.

Doch je mehr Entscheidungen getroffen werden müssen, desto angespannter wird die Stimmung innerhalb der Familie. Davina und Shania fühlen sich von Carmen und Robert kaum ernst genommen und haben zunehmend das Gefühl, bei der Gestaltung der eigenen Zimmer nicht mitentscheiden zu dürfen. Die Diskussionen eskalieren immer weiter - bis Shania schließlich genug hat und die Baustelle am liebsten verlassen würde.

"Davina & Shania - We Love Monaco" (21:15 Uhr):

Aus einer spontanen Idee von Robert entwickelt sich ein ungewöhnliches Familienprojekt. Als er scherzhaft in die Runde fragt, wer Lust auf Weihnachten im Juli hätte, halten ihn zunächst alle für verrückt. Doch je länger die Familie darüber nachdenkt, desto besser gefällt ihnen die Idee. Kurzerhand machen sich Davina und Shania daran, das Chalet in Valberg festlich zu dekorieren. Schließlich soll das Feriendomizil jederzeit bereit sein, falls die Geissens auch in Zukunft spontan Lust auf ein Weihnachtsfest mitten im Sommer bekommen.

Während im Chalet Weihnachtsstimmung aufkommen soll, sorgt das Bauprojekt der neuen Villa in Saint-Tropez erneut für Probleme. Nach starkem Regen steht die Baustelle plötzlich unter Wasser und die Geissens müssen dringend eine Lösung finden. Gleichzeitig soll das Anwesen künftig besser geschützt werden: Ein modernes Hochsicherheitssystem wird installiert, damit Einbrecher keine Chance mehr haben.

Und damit nicht genug: Auch ein weiteres Luxusprojekt läuft alles andere als glatt. Robert und Carmen lassen einen exklusiven Pferdesattel von Hermès zu einem außergewöhnlichen Kunstobjekt umbauen. Als sie das teure Einzelstück schließlich abholen, folgt jedoch die Ernüchterung - der Sattel ist fehlerhaft.

Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" um 20:15 Uhr und "Davina & Shania - We Love Monaco" am 8. Juni 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Formate wurden von Geiss TV produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub:

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

Über "Davina & Shania - We Love Monaco":

In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.

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