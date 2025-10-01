ppm planung + projekt management gmbh

"Ein Krankenhaus wie ein Hotel"- ppm realisiert visionäre Healing Architecture in Greifswald

Greifswald (ots)

Ein Krankenhausaufenthalt, der sich anfühlt wie ein Tag am Meer: Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, wurde durch ppm planung + projekt management GmbH als Generalunternehmer und in Zusammenarbeit mit starken Partnern wie KEUCO, Gira oder Häfele an der Uniklinik Greifswald Realität.

Die interdisziplinäre Station 11.2 B verbindet medizinische Spitzenleistung mit emotionalem Wohlbefinden, sowie erstklassigen Service- und Verpflegungsleistungen - durch außergewöhnliche Innenarchitektur, sorgfältig ausgewähltes Design und eine ganzheitlich gedachte Wohlfühlatmosphäre.

Schon während der Konzeptphase stand für ppm fest: - Gesundheit beginnt weit vor der eigentlichen Therapie - nämlich in Räumen, die Heilung fördern. Inspiriert von der Natur, der Weite und Ruhe der Ostsee entstand ein Gesamtkonzept, das maritime Themen aufgreift und so eine einzigartige Umgebung schafft:

Farbgestaltung: Sand- und Blautöne, die Ruhe, Tiefe und Geborgenheit vermitteln

Materialien und Haptik: Schiffsboden, Bullaugen und Messingdetails, als stilvolle Referenzen aus dem Bootsbau

Beleuchtung: Intelligente biodynamische Lichtführung und hochwertige Materialien, die Funktionalität und emotionale Wirkung harmonisch verbinden

Akustik: Schallabsorbierende Materialien reduzieren den Geräuschpegel und schaffen Ruhe zur Regeneration

Als Generalunternehmer hat ppm bewusst auf das skandinavische Lebensgefühl "Lagom" gesetzt - nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau das richtige Maß. Patientenzimmer und Aufenthaltsbereiche vermitteln Komfort, Wohnlichkeit und Wertigkeit - ganz im Sinne eines hochwertigen Hotels:

Besondere Ausstattung & liebevolle Details: Maritime Akzente und individuell gestaltete Elemente verleihen den Räumen Charakter, Persönlichkeit und schaffen Identität

Großzügige Raumlösungen: Helle und offene Räume mit klarer Möblierung sorgen für Komfort und Orientierung bei Patienten und Krankenhausbesuchern

Organisatorische Klarheit & funktionale Nähe: Kurze Wege, intelligente Raumplanung und optimale Funktionalität erleichtern den Alltag von Personal und Patienten.

Einladende Aufenthaltsbereiche: Wohnliche und gemütliche Zonen laden zum Verweilen, Austauschen und Erholen ein und steigern das Wohlbefinden

Serviceorientiertes Denken - auch architektonisch: Barrierefreie Gestaltung, intuitive Technik und durchdachte Details fördern spürbar die Selbstständigkeit der Patienten.

Die neue Station 11.2 B der Uniklinik Greifswald ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Besonders hervorzuheben ist die Bestnote der Privaten Krankenversicherung (PKV), die bestätigt, dass hier nicht nur architektonisch, sondern auch organisatorisch neue Standards bei der Modernisierung im Gesundheitswesen gesetzt werden.

Mit diesem innovativen Projekt unterstreicht ppm als Generalunternehmer seinen Anspruch, die Zukunft des Gesundheitsbaus nachhaltig und visionär mitzugestalten.

Weitere Informationen: ppm-online.com/referenzen/uniklinik-greifswald

Über ppm:

ppm steht für einen Unternehmergeist mit Vision und Verantwortungsbewusstsein. Wir entwickeln seit über 29 Jahren ganzheitliche Design-Konzepte und setzen Projekte im Innenausbau um. Mit dem Fokus auf Qualität, Kostentransparenz und Planungssicherheit widmen sich unsere interdisziplinären Teams jeder Aufgabe mit Leidenschaft, Fachkompetenz und Innovationsgeist. Nachhaltigkeit und ein ganzheitliches Denken sind bei uns längst zur Selbstverständlichkeit geworden.

Als Spezialist für Retail, Systemgastronomie und Care, übernehmen wir als Generalunternehmer den vollen Umfang Ihres Projekts - vom Konzept, über die Planung bis zum Innenausbau - aus einer Hand. Transparenz und ehrliche Kommunikation haben dabei intern wie extern aller höchste Priorität.

Weitere Infos unter: ppm-online.com

