Straubinger Tagblatt

Demokratie in Gefahr

Straubing (ots)

Muss man sich ernsthaft Sorgen um die Demokratie in Deutschland machen? Nun, J. D. Vance tut es jedenfalls. Ganz erheblich sogar. Der amerikanische Vize-Präsident beklagt kurz vor der Bundestagswahl eine angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit hierzulande und kritisiert politische Brandmauern als undemokratisch. Ja, das ist in der Tat eine Gefahr - wenn Populisten wie Vance permanent Zweifel an demokratischen Spielregeln und Institutionen säen und dabei nur von Eigennutz getrieben sind. Man erlebt das derzeit besonders in den USA, aber nicht nur dort.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell