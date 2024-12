Ford-Werke GmbH

Ford Transit erhält Platin-Auszeichnung von Euro NCAP - komplette Transit-Familie jetzt mit Top-Einstufung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Als vierte Ford Pro-Modellreihe nach Transit Custom, Transit Connect und Transit Courier zeichnet Test-Organisation auch 2-Tonner mit bestmöglicher Sicherheitseinstufung aus

Transit steigt von Gold- zur Platin-Bewertung auf, weil viele fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme nun serienmäßig an Bord sind

Ford Transit erzielt Gesamtergebnis von 95 Prozent sowie Höchstwerte für Technologien zur Überwachung der Fahrersicherheit [A1] und zum Verhindern unbeabsichtigter Spurwechsel

Die unabhängige Euro NCAP-Organisation für Fahrzeugsicherheit hat den aufgewerteten Ford Transit mit einer Platin-Einstufung ausgezeichnet. Damit ist der große Transporter bereits das vierte Nutzfahrzeug von Ford Pro, das die bestmögliche Sicherheits-Bewertung erreicht. Schon der neue Transit Custom und der Transit Connect hatten das Testverfahren in diesem Jahr mit der Bestnote abgeschlossen, der Transit Courier erhielt die Top-Wertung 2023.

"Die Sicherheit von Fahrern und Fracht genießt bei europäischen Unternehmen höchste Priorität", betont Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa. "Dass Euro NCAP unsere komplette Transit-Modellfamilie mit dem Platin-Standard ausgezeichnet hat, zeigt eindrucksvoll, wie ernst wir bei Ford Pro den Kundenwunsch nach optimaler Sicherheit nehmen."

Schon bei Einführung des ersten Transporter-Testprogramms der Euro NCAP 2020 gehörte der Ford Transit mit einer "Gold"-Bewertung unter den geprüften Nutzfahrzeugen zu den besten. In diesem Jahr stellte sich die jüngste Modellgeneration erneut der Euro NCAP-Testreihe - auch, weil diese inzwischen neue und noch strengere Bewertungskriterien anlegt. Ford Pro hatte die umfassende Palette an serienmäßigen Fahrerassistenzsystemen um Technologien wie den Pre-Collision Assist mit autonomer Notbremsung, Fahrspur-Warnung und Fahrspur-Pilot (1) sowie den Intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer erweitert.

Diese Assistenzsysteme des Ford Transit vermeiden Kollisionen oder mindern ihre Auswirkungen, verhindern unbeabsichtigte Spurwechsel und begrenzen automatisch die Geschwindigkeit, wo Tempolimits dies verlangen. Auch dank dieses Sicherheitspakets erzielte der Transit eine Gesamtbewertung von 95 Prozent in den sechs geprüften Kategorien. In den Einzelwertungen für die Insassen-Sicherheit und Fahrspurassistenzsysteme holte er jeweils die maximale Punktzahl.

"Die jüngste Generation des Ford Transit ab Modelljahr 2025 überzeugt in allen Bereichen und ist damit das nächste Nutzfahrzeug von Ford, das ein Euro NCAP Platin-Rating erhält", so die Begründung der Organisation. "Seine Sicherheitstechnologien erreichen das gleich hohe Niveau wie moderne Pkw. Damit zählt der Transit zu den Transportern mit dem höchsten Level an Sicherheit."

Der Euro NCAP Platin-Award gilt für die vierte Ford Transit-Generation ab Modelljahr 2025, die seit Sommer 2024 vom Band läuft.

Mehr Informationen, Bilder und Videos zum Ford Transit gibt es online unter:

https://transit.fordpresskits.com

__________

1) Fahrspur-Pilot beinhaltet nicht das automatische Lenken des Fahrzeugs.

__________

Über Ford Motor Company

Die Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten und jedem Menschen Zugang zu Mobilität zu bieten. Der Ford+ Zukunftsplan des Unternehmens konzentriert sich auf vorhandene Stärken des Unternehmens und den Ausbau des Kundennetzes. Ford entwickelt und produziert Lkw, Vans, SUVs und Pkw sowie zugehörige Dienstleistungen. Dazu hat Ford sein Geschäft in drei kundenorientierte Segmente aufgeteilt: Ford Blue für die Entwicklung ikonischer Verbrenner- und Hybridfahrzeuge, Ford Model e für softwarebasierte Elektroautos und Ford Pro zur Unterstützung von Geschäftskunden bei der Umwandlung und Erweiterung ihres Geschäfts mit Fahrzeugen und Diensten, die auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet Ford über die Ford Bank auch Finanzdienstleistungen an. Ford beschäftigt weltweit etwa 174.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Produkte und Services finden Sie unter media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell