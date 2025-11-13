RTLZWEI

Diese Woche bei "Love Island VIP": Frau Pavlovic, Fake-Vorwürfe und die erste Redflag-Night

München (ots)

Filip und Joena sind offiziell in einer Beziehung

Redflag-Night entscheidet über Verbleib der Couples

"Love Island VIP" am 13. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

In der "Love Island VIP"-Villa schlagen die Herzen höher! Josh und Stella träumen von einer gemeinsamen Zukunft während Filip und Joena ihre Beziehung direkt offiziell machen. Doch schnell mischen sich Zweifel unter die rosarote Stimmung: Ist alles echt oder nur Fassade? Bei der Redflag-Night mit Sylvie Meis entscheidet sich, wer kurz vor dem Finale die Villa verlassen muss. "Love Island VIP" am 13. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

In der Villa wird's ernst: Die Couples kommen sich immer näher und die ersten unter ihnen wagen große Schritte. Josh und Stella schmieden Zukunftspläne. "Ich bin wirklich gespannt auf unsere Kennenlernphase nach der Villa!", so Stella glücklich. Für Josh ist das Neuland - der Musiker hatte noch nie eine feste Beziehung. "Ich kann mich schon verlieben, aber ich habe Angst, dass mich jemand verletzt", gesteht er. "Aber mit Stella denke ich wirklich, da ist eine Zukunft. Was ich für Stella fühle, habe ich noch nie für jemand anderes gefühlt."

Währenddessen machen Filip und Joena Nägel mit Köpfen: Sie sind jetzt ein Paar. "Sie ist jetzt offiziell nicht mehr zu haben. Diese Frau hat es mir so verdammt angetan!", schwärmt Filip. Und er legt nach: "Wir werden hier rausgehen und wenn der ganze Spaß hier ausgestrahlt wird, werden wir immer noch zusammen sein ... dann heißt sie Frau Pavlovic!"

Doch nicht alle glauben daran, dass das die große Liebe sein soll. Stella zweifelt: "Ich finde das unauthentisch, er hatte vor einer Woche Sex mit Tatum und jetzt ist er in einer Beziehung?!"

Sind hier echte Gefühle im Spiel oder ist das alles fake? Die erste Redflag-Night mit Sylvie Meis wird's zeigen. Zwei Couples müssen die Villa verlassen - und das so kurz vor dem Finale!

"Love Island VIP" am 13. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

