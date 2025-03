SPRIM Global Investments

SPRIM Global Investments und OneIM kündigen 300 Millionen Dollar schweres Joint Venture an , um die Finanzierung von klinischen Studien zu beschleunigen

Singapur und New York, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

SPRIM Global Investments („SGI"), ein globales Investmentunternehmen, das sich auf Biowissenschaften und Pharmadienstleistungen in der klinischen Phase spezialisiert hat und in Singapur ansässig ist, und One Investment Management („OneIM"), ein globales Unternehmen für die Verwaltung alternativer Anlagen, geben heute ein 300 Millionen Dollar schweres Joint Venture („JV") zur Beschleunigung der Finanzierung klinischer Studien bekannt.

Die strategische Partnerschaft soll die Expansion von SGIs spezialisierter Finanzierungsplattform TrialCap vorantreiben, einer bahnbrechenden Finanzierungslösung zur Unterstützung klinischer Studien von Phase 1 bis Phase 3. Mit mehr als zwei Jahrzehnten fundierter Branchenkenntnis bietet TrialCap flexible und innovative finanzielle Unterstützung für Biotech- und Medtech-Unternehmen und hilft ihnen, bahnbrechende Therapien voranzutreiben und die Markteinführung zu beschleunigen.

Michael Shleifer, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von SPRIM Global Investments, sagte: „Unsere Aufgabe ist es, finanzielle Hindernisse zu beseitigen, die Biotech- und Medtech-Unternehmen daran hindern, sich auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren. Durch die strategische Partnerschaft mit OneIM erweitern wir unsere Möglichkeiten, wichtige Finanzierungslösungen anzubieten, die Innovationen in den Biowissenschaften fördern."

Matt Ross, Partner bei OneIM, kommentierte: „Wir sehen enorme Möglichkeiten im Bereich der Biowissenschaften und freuen uns, mit SGI zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz, gute Verbindungen im Gesundheitswesen und eine starke Pipeline an Möglichkeiten hat. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Michael Shleifer und dem Team das Wachstum dieser Plattform zu beschleunigen."

Informationen zu SPRIM Global Investments

SPRIM Global Investments (SGI) wurde 2008 gegründet und ist ein privates Investmentunternehmen, das sich auf Biowissenschaften in der klinischen Phase und Pharmadienstleistungen spezialisiert hat. Das innovative Investitionsmodell von SGI bietet flexible und wirkungsvolle Finanzierungsmöglichkeiten für Biotech-Unternehmen mit großem Potenzial auf der ganzen Welt und unterstützt so klinische Studien und beschleunigt die Entwicklung von lebensverändernden Therapien.

Informationen zu OneIM

OneIM ist ein globaler Alternative Investment Manager, der über die gesamte Kapitalstruktur hinweg in eine Reihe von Anlageklassen, Branchen und Regionen investiert. Das Unternehmen verfolgt einen flexiblen Investitionsansatz und konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte in Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Partnern und Managementteams. OneIM ist sektorunabhängig und konzentriert sich auf Situationen, in denen es seine anlageklassenübergreifende Expertise und Kapitalbasis nutzen kann, um differenzierte risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 7 Milliarden US-Dollar. Das Team arbeitet von Büros in Abu Dhabi, London, Tokio und New York aus.

