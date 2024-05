Elektro-LKWs: Durchleitungsmodell macht Ladeinfrastruktur zukunftsfähig

Hamburg (ots) - - Auswertung deckt erneut steigende Preise an öffentlichen Ladesäulen auf - Klimafreundliches Verhalten unterwegs wird nicht belohnt - Lösung Durchleitungsmodell: Für echten Wettbewerb und günstige Preise an der Ladesäule muss der Markt reformiert werden Das E-Auto unterwegs zu laden, wird in Deutschland immer teurer. Jede geladene Kilowattstunde Strom an öffentlichen Ladesäulen kostet ...

