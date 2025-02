RTLZWEI

TV-Tipp: "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie und Cosimo heiraten!"- Der Countdown zur Hochzeit läuft ab 19.2. bei RTLZWEI und ab 12.2. auf RTL+

Ein Audio

250212_OTP_MyBigFatItalianWedding.mp3

MP3 - 1,8 MB - 01:55 Download Your browser does not support the audio element.

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Sie sind das Reality-TV-Traumpaar schlechthin: "Der Checker vom Neckar" Cosimo und seine Nathalie. Und jetzt wird es ernst bei den beiden, denn es geht vor den Traualtar und das in Cosimos Heimat Italien. Doch die "Big Fat Italian Wedding" samt der Planung hält nicht nur jede Menge Amore und Emotionen bereit, sondern auch richtig viel Chaos. RTLZWEI hat die beiden Turteltauben bei den Hochzeitsvorbereitungen begleitet und zeigt nun alles in der Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie und Cosimo heiraten!". Mehr dazu haben uns die beiden Reality-TV-Stars Nathalie und Cosimo selbst verraten.

1. Jeder, der schon einmal eine Hochzeit geplant hat, weiß, dass das echt viel Stress sein kann. Wie lief es bei euch?

O-Ton 1 (Nathalie, 17 Sek.): "Also, ich würde sagen, das war wirklich auch eine Belastungsprobe für unsere Beziehung. Weil, wir hatten wirklich sehr viel Stress. Cosimo war jeden Tag gestresst, weil er natürlich auch alles dort managen musste. Und deswegen war das wirklich eine Herausforderung. Ich verstehe manchmal die Bräute, die da nicht zum Altar treten, ne? Weil man so viel Stress hat."

2. Warum habt ihr euch für Italien und gegen Deutschland als Location entschieden?

O-Ton 2 (Nathalie & Cosimo, 25 Sek.): "Für uns war es direkt klar, dass wir in Italien heiraten wollen. Weil in Deutschland: Das Wetter ist nicht so schön, das Essen ist nicht so gut." "Ja, Nathalie ist sehr verwöhnt, deswegen das Essen in Italien. Natürlich nicht überall, aber es gibt geile Locations, da kriegst du wirklich krasse Sachen. Man braucht keinen Stern in Italien, um zu beweisen, dass man da Sternekoch ist. Da kocht jeder wie ein Sternekoch in Italien."

3. Das Wichtigste für jede Braut ist natürlich das Hochzeitskleid: Wie lief die Suche für Dich?

O-Ton 3 (Nathalie, 20 Sek.): "Ich wusste schon im Kopf ungefähr, was ich möchte und ich habe es anprobiert und dann habe ich es gespürt. Man sagt ja immer, man spürt es und das war wirklich so. Also, ich habe gewusst, das wird mein Kleid. Und ich wusste ja, ich will noch ein paar mehr Kleider. Von dem her musste ich mich jetzt nicht unbedingt auf eins festlegen, weil ich hatte ja im Endeffekt vier Kleider. Aber nur drei habe ich geschafft anzuziehen."

4. Was wird mit dem vierten Kleid?

O-Ton 4 (Nathalie und Cosimo, 17 Sek.): "Das ziehe ich am ersten Hochzeitstag an, oder?" "Ja. Was heißt das nochmal? Erster Hochzeitstag?" "Ja, man hat doch Hochzeitstag nach einem Jahr immer." "Ach so, stimmt. Keine Ahnung, ich kenne das sowas nicht." "Darf man nicht vergessen!"

5. Worauf können sich die Zuschauer alles freuen?

O-Ton 5 (Nathalie und Cosimo, 27 Sek.): "Eine spannende Reise. Also wirklich von der Location bis zum Altar. Es ist wirklich alles dabei. Stress, Liebe, Drama. Also es wird auf jeden Fall interessant." "Auf jeden Fall." "Ich bin auch gespannt, wenn wir das alles nochmal sehen. My Big Fat Italian Wedding..." "...ab 19.Februar bei RTLZWEI um 20.15 Uhr." "Macht euch bereit!" "Yeah!"

Abmoderationsvorschlag: Wie turbulent die Hochzeitsvorbereitungen wirklich waren, was alles schief geht und natürlich das romantische Finale vor dem Altar gibt's ab sofort auf RTL+ und ab dem 19. Februar um 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI zu sehen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell