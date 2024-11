RTLZWEI

Neues aus Trier-West RTLZWEI zeigt neue Folgen "Hartz und herzlich"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Sozialreportage zeigt das Leben der Menschen im Stadtteil Trier-West

Die Protagonisten reagieren auf Hasskommentare im Netz

Neue Folge "Hartz und herzlich" aus Trier-West am Dienstag, den 19. November, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Die Sozialreportage "Hartz und herzlich" kehrt zurück in den Stadtteil Trier-West. In den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern sowie neuen Protagonisten. Wie hat sich das Leben der Menschen verändert, wie kommen die neuen Gesichter mit den gegebenen Lebensumständen zurecht? Eines haben die Bewohner gemeinsam: Sie alle leben am Rande des Existenzminimums. Eine neue Folge "Hartz und herzlich" aus Trier-West - am 19. November um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Nach der Ausstrahlung der ersten "Hartz und herzlich - Trier-West"-Folgen, haben die Menschen in der Magnerichstraße einige Hasskommentare in den sozialen Medien wegstecken müssen. Doch das lassen sich Ralf, Steven und Sascha nicht gefallen und rufen ihre Nachbarn zur Krisensitzung in Ralfs Wohnzimmer. Gemeinsam äußern sich die Trierer zu den Vorurteilen und Beleidigungen.

Die 31-jährige Valeska ist seit zehn Jahren arbeitslos. Jetzt möchte die gelernte Altenpflegerin für sich und ihre Kinder Mia und Luca eine Existenz aufbauen. Das Jobcenter erstattet ihr die Kosten für eine Weiterbildung zur mobilen Altenpflege und auch den Führerschein. Nach bestandenen Theorie- und Praxisstunden steht sie kurz vor dem Ziel. Doch ihre Vergangenheit als frühere Drogenkonsumentin droht ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wird sie zur Prüfung zugelassen?

Der 26-jährige Sascha möchte in der Magnerichstraße arbeiten und plant, seinen Hauptschulabschluss an der Abendschule nachzuholen. Sein Ehemann Mike und Bruder Patrik unterstützen ihn. Doch nach einem 35-Kilo-Gewichtsverlust bringt ein gefährlich schwankender Insulinspiegel ihn ins Krankenhaus.

Nina und Bernd, beide arbeitslos und auf Sozialleistungen angewiesen, wohnen ebenfalls in Trier-West. Der 37-jährige Bernd kämpft seit seiner Jugend mit Alkoholproblemen, doch nun sucht er Hilfe in der Suchtberatung. Sein Freund Pit und Mitbewohnerin Nina unterstützen ihn dabei sein Leben zu ändern.

Eine neue Folge "Hartz und herzlich" - am Dienstag, den 19. November um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL GmbH. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" zeigt das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums. Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell