Heute bei "Love Island VIP": Große Gefühle bei Gigi und Schock für Yasin

Gigi will nur eine Frau - und die heißt nicht Viktoria

Endlich ein Date für Yasin, aber dann kommt der große Schock

Vierte Episode von "Love Island VIP" am 14. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Endlich ist Gigis große Stunde gekommen - er darf in der Private Suite übernachten. Gemeinsam mit Viktoria macht er es sich gemütlich. Doch schon bald merkt er, dass er Gefühle für eine ganz andere Frau hat. Yasin im Glück: Er bekommt ein heißersehntes Date mit einer neuen Granate. Aber nur wenige Stunden nach dem Einzug der nächsten Granate bleibt er geschockt zurück. Aurelia hingegen verfolgt ihre eigene Agenda: Wie kann sie Leandro und Yeliz auseinanderbringen, um freie Bahn bei dem Halbbrasilianer zu haben? Die vierte Episode von "Love Island VIP" ist am 14. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Ein neuer Mann hat die "Love Island VIP"-Villa bezogen: Patrick Fabian, ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller, darf sich direkt nach dem Einzug das Couple von Chiara nennen. "Und jetzt kommt der krasseste Plot Twist ever ...", kündigt sie ihre Geschichte mit Patrick an. Denn siehe da, die beiden haben mal zusammengewohnt. "Aber da lief nichts zwischen uns, oder?" Zu Patricks Verteidigung muss man sagen, es ist acht Jahre her, es war für einen Job auf Mallorca und dazwischen hatte Patrick ja auch nach eigenen Aussagen hunderte andere Frauen ...

Eine neue weibliche Granate hingegen lässt Yasins Herz höherschlagen. Sophie Imelmann, Darstellerin in der ehemaligen RTLZWEI-Serie "Köln 50667", wählt ihn als Wunsch-Date aus - und Yasin ist völlig aus dem Häuschen. So hat man ihn bei "Love Island VIP" bisher nicht erlebt, vom ersten Moment an ist er verzaubert von Sophie. Doch nur wenige Stunden später bekommt er den Reality-Check, denn die zweite weibliche Granate des Tages bringt ihn komplett aus dem Konzept und das nicht im positiven Sinne.

Welches Spiel spielt Aurelia? Nachdem Gigi in der Private Suite feststellen musste, dass ihn an Viktoria nur deren Hintern interessiert und er Gefühle für Yeliz entwickelt hat, versucht Aurelia ihn anzustacheln, Yeliz diese Gefühle zu gestehen. Mit dem Hintergedanken, dass Yeliz ihr Couple Leandro vielleicht links liegen lassen würde. Leandro scheut sich nicht, die Konfrontation mit Aurelia zu suchen.

"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der vierten Episode am 14. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

