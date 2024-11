RTLZWEI

"Mensch Retter": Einblick in den anspruchsvollen Schichtdienst der Rettungskräfte

Bild-Infos

Download

München (ots)

Stressiger Arbeitsalltag der Notfallsanitäter, Rettungskräfte und in Notfallaufnahmen

Einsatzkräfte stellen sich unvorhersehbaren Situationen - dabei ist ein kühler Kopf gefragt.

Drei neue Folgen ab Montag, den 02. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Einsatzkräfte sind ständig in Alarmbereitschaft - jederzeit könnte ein Notruf eingehen. Die Teams aus Frankfurt am Main, Koblenz, Hanau, Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Dachau, Halle an der Saale und München rücken zu nahezu jeder Notsituation aus, um Menschen zu helfen. Dabei muss ein klarer Kopf behalten werden. Die Reportagereihe gibt Einblick in den Berufsalltag der Rettungskräfte und Notaufnahmen in deutschen Krankenhäusern. Die neuen Folgen von "Mensch Retter" sind immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

In den neuen Episoden von "Mensch Retter" sind Rettungskräfte in verschiedenen Teilen Deutschlands unterwegs: So werden z.B. in Frankfurt am Main Chris Grüne und Sina Jarosz vom ASB begleitet. Notfallsanitäterin Sarah Spiess und ihr Kollege Tobias Harde arbeiten beim Rettungsdienst Holstein am Timmendorfer Strand dort, wo andere Urlaub machen. Feuerwehrleute der Feuerwache in München-Milbertshofen werden zu gefährlichen Einsätzen gerufen, das Personal der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Berlin-Marzahn retten jeden Tag aufs Neue Leben. Die Zuschauenden erhalten einen vielfältigen Einblick in den Alltag der Rettungskräfte.

Ein Gesicht, das man bereits aus den vergangenen Staffeln kennt, ist Chris Grüne und sein Team aus Frankfurt am Main. In den neuen Folgen werden die Notfallsanitäter vor allem zu Drogen-Konsumenten und alkoholkranken Menschen gerufen. Erstmals begleitet wird die Feuerwehr in Halle an der Saale. Der neue Brandmeister-Anwärter Bernd Busch muss seinen ersten Brand löschen.

Die Reportagereihe "Mensch Retter" ist ab Montag, 02. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Die Folgen sind 30 Tage nach Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von Spiegel TV produziert.

Über "Mensch Retter"

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell