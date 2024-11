RTLZWEI

Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein": Jasmin zieht ins Mutter-Kind-Heim

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Der Umzug von Jasmin ins Mutter-Kind-Heim belastet auch Ehemann Maik sehr

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - Montag bis Freitag (11. - 15. November) um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

Nachdem lange Zeit kein freier Platz im Mutter-Kind-Heim verfügbar war und sich der Umzug deshalb nach hinten verschob, ist es nun so weit: Die 20-jährige Jasmin ist mit ihrem anderthalbjährigen Sohn Lennox in die Mutter-Kind-Einrichtung gezogen. Da auch Ehemann Maik regelmäßig zu Besuch kommt, bleibt das Aufräumen ihrer eigenen vier Wände auf der Strecke. Das will die junge Familie jetzt ändern.

Nach dem herben Rückschlag beim Bankkredit und dem dadurch geplatzten Traum vom Eigenheim, haben Sandra und ihre Familie kurzerhand umgesattelt: Sie sind jetzt stolze Wohnwagenbesitzer und schwärmen vom ersten Campingurlaub. Außerdem sind Tinos Cousin und seine Frau für ein paar Tage zu Besuch in Rostock.

Die ehemals obdachlose Pamela sucht seit fast einem Jahr nach einer Wohnung. Jetzt ist der Traum endlich wahr geworden: Zusammen mit Hostel-Kumpel Stefan zieht die 58-Jährige in ihre eigene Bleibe.

Schlecht läuft es hingegen aktuell für Damian. Er findet nach wie vor keine Wohnung in Rostock, auch mit einem neuen Job will es einfach nicht klappen. Nachdem sich auch noch Freundin Sandra von ihm getrennt hat, ist dem 25-jährigen nach einer optischen Veränderung zumute.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Rostocker Stadtteils Groß Klein zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell