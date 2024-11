RTLZWEI

TV-Tipp: "Herr Glööckler sucht das Glück"- Die zweite Staffel ab 13. November bei RTLZWEI

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Glitzer, Glamour und ein wahrlich pompöser Lebensstil: Klar, die Rede ist von Star-Designer Harald Glööckler. Der lässt uns nämlich in der zweiten Staffel von seiner Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" bei RTLZWEI wieder einen Blick in sein Leben werfen. Und langweilig wird es auch diesmal wieder nicht, denn wir tauchen bei einem Besuch in der schwäbischen Heimat tief in die Vergangenheit ein, reisen zu einer exklusiven Privataudienz nach Ägypten und es steht ein großes, glamouröses Jubiläum an. Mehr dazu erzählt er uns jetzt selbst. Herr Glööckler, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen!

Begrüßung: "Vielen Dank, ich freue mich auch!"

1. Herr Glööckler, worauf dürfen wir uns in der zweiten Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" freuen?

O-Ton 1 (Harald Glööckler, 38 Sek.): "In der zweiten Staffel gibt es ganz, ganz viele interessante Momente: Einblicke in mein Leben, Reisen. Ich treffe die Ex-Kaiserin Farah Diba aus Persien und bin in einem Grab von Tutanchamun, was sehr berührend war. Aber auch aus meinem täglichen Leben, aus meinem Business. Also wirklich ganz, ganz auch intime Einblicke, aufregende Momente. Man ist ganz nah an mir dran, ganz nah an meinem Leben und das macht es aus. Man taucht ein in die Welt des Luxus', des Glamours, aber auch in die private Welt von Harald Glööckler."

2. Sie waren unter anderem in der alten Heimat im vergangenen Jahr. Wie war das für Sie?

O-Ton 2 (Harald Glööckler, 35 Sek.): "Ich bin eigentlich niemand, der zurückgeht, aber das habe ich jetzt dann doch einmal gemacht und aufgrund der Doku. Und es war natürlich interessant und auch emotional, in die Heimat zu kommen, gerade in die Diskothek und auch den ehemaligen Laden zu sehen. Da wurden viele Erinnerungen wach, viele Erinnerungen an damals. Denn wenn ich an die Diskothek denke, dann gehen wir ja quasi fast 40 Jahre zurück. Das ist ja schon eine sehr lange Zeit. Ja, nicht fast, wir gehen über 40 Jahre zurück. Also, das waren großartige Momente und da nehme ich die Zuschauer mit. Also das wird sehr spannend, sehr aufregend."

3. Sie haben es bereits erwähnt: Sie durften die iranische Ex-Kaiserin Farah Diba Pahlavi treffen. Was hat Sie da am meisten beeindruckt?

O-Ton 3 (Harald Glööckler, 39 Sek.): "Es war ein wahrhaft großer Moment, die Kaiserin Farah Pahlavi zu treffen. Ich habe als Kind beschlossen, alle Frauen zur Prinzessin zu machen und dann eine Ex-Kaiserin zu treffen, auf Einladung und sie hautnah zu erleben. Eine großartige Frau, die so viele Tiefschläge hinnehmen musste in ihrem Leben und so bezaubernd ist, so liebevoll, sie hat eine große Aura. Sie ist eine so fantastische Persönlichkeit. Also, es ist wirklich eine Bereicherung für mich und ein Meilenstein, sie kennenzulernen. Ich habe viele große Menschen kennengelernt, aber sie ist definitiv eine der interessantesten Persönlichkeiten, die ich in diesem Leben getroffen habe."

4. Im Zentrum der neuen Staffel steht auch das 30-jährige Show-Jubiläum von "Pompöös". Wie sieht es aus: Sind Sie noch immer mit so viel Leidenschaft wie früher an der Arbeit und gefällt es Ihnen weiterhin, die Zuschauer mit Ihren Kreationen zu überraschen?

O-Ton 4 (Harald Glööckler, 36 Sek.): "Das ist ja der Sinn der Sache, dass man immer wieder etwas neu interpretiert, neu macht. Warum singt eine Opernsängerin immer wieder die Lieder? Weil sie sie neu interpretiert. Und in dem Moment, wenn man etwas als Künstler präsentiert hat, ist es ja schon erledigt. Man möchte es schon wieder neu machen, anders machen, sich verwirklichen. Es ist ja ein andauernder kreativer Prozess, an dem ich die Zuschauer teilnehmen lasse. Und ohne Kreateure, ohne Kreationen, ohne kreative Menschen entsteht ja gar nichts. Alles, was man sieht, und alles, was es gibt, Autos und Kosmetik und Häuser und egal - alles, ist ja irgendwann einmal im Kopf einer kreativen Person entstanden."

Abmoderationsvorschlag: Neugierig geworden? Die zweite Staffel der Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" gibt es ab sofort (13. November) immer mittwochs um 21:15 Uhr bei RTLZWEI. Und nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell