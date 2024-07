SWR - Südwestrundfunk

Neue Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Schlager und Evergreens mit Gastgeber Andy Borg am 27. Juli und 17. August 2024, jeweils 20:15 Uhr, im SWR, SR und MDR / ab Herbst 2024 auch im BR Fernsehen

Neue Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg": SWR Moderator Andy Borg freut sich auf Schlager und Evergreens und begrüßt in seiner Weinstube musikalische Gäste. Am Samstag, 27. Juli 2024, 20:15 Uhr, sind unter anderem Die Grubertaler, Olaf der Flipper, Monika Martin, Silvio Samoni, Pia Malo, Ronny Weiland und i-Düpferl dabei. Hinzu kommen u.a. Penny McLean, die mit "Lady Bump" 1974 einen bis heute unvergessenen Hit landete sowie der Musikverein Sinzheim und der Schulchor der Erich-Kästner-Schule Limburg. Am Samstag, 17. August 2024, 20:15 Uhr, folgt "Schlager-Spaß mit Andy Borg" u.a. mit Patrick Lindner, Silvio d'Anza, Bonny Tones, Liane, Ramon Roselly, Die Lauser, Peter Orloff und Melanie Brugger. Gezeigt werden die Ausgaben im SWR, SR und MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

Andy Borg: "Die schönste Zeit des Jahres"

"Der Sommer ist meine Temperatur und für mich - neben Weihnachten - die schönste Zeit des Jahres", sagt Andy Borg: "Musik fühlt sich für mich an wie Urlaub. Mit ihr kann ich mich überallhin träumen, so wie mit unserer erfrischenden Unterhaltung für alle Daheimgebliebenen Schlager-Spaß-Freunde gleich zweimal im Juli und August. Als Wahlbayer freue ich mich natürlich ganz besonders, dass der Schlager-Spaß mit dem BR als weiterem Partner nun auch in meiner zweiten Heimat ein Zuhause gefunden hat."

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Kooperation innerhalb der ARD-Familie

Die Musik- und Unterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist eine Produktion des Südwestrundfunks in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Ausgestrahlt wird sie im SWR, SR und MDR, in der Regel samstagabends um 20:15 Uhr. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Shows im Herbst - jeweils sonntags um 20:15 Uhr.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg":

Samstag, 27. Juli 2024, 20:15 Uhr, SWR, SR und MDR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek;

Sonntag, 8. September 2024, 20:15 Uhr im BR Fernsehen;

Samstag, 17. August 2024, 20:15 Uhr, SWR, SR und MDR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek;

Sonntag, 13. Oktober 2024, 20:15 Uhr im BR Fernsehen.

