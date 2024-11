RTLZWEI

Der Alltag von Großfamilie Weiß - mit sechs Kindern läuft nicht immer alles nach Plan

München (ots)

So tickt Familie Weiß aus Zypern

Schreckmoment für Andrew: Wer hat den Familien-Van zerkratzt?

"Willkommen bei Familie Weiß" am 13. November, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Familie Weiß besteht aus den Eltern Virginia und Andrew und den sechs gemeinsamen Kindern. Dazu gehören die Teenager Daymian Jasper, Maddox Brooklyn-Sky, Peaches Malou, die beiden Kleinkinder Aspyn Keywest, Lyland Sawyer und Baby Ayvabelle-Hope. Völlig klar, dass bei dieser Großfamilie viel Trubel herrscht. Die Doku-Serie zeigt das Leben der Auswandererfamilie auf Zypern und ihren Zusammenhalt. Als die Rasselbande sich für den Familienausflug an den Strand fertig macht, entdeckt Andrew Kratzer am Van - wer könnte das gewesen sein? "Willkommen bei Familie Weiß" ist ab dem 13. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

In der ersten Folge tauchen wir tief in das Leben der Familie ein und lernen die einzelnen Familienmitglieder und ihre einzigartigen Charakterzüge kennen. Wie stehen die Kinder zum Leben in einer Großfamilie? Wer kommt am besten miteinander aus - und gibt es auch Spannungen?

Mitten im Alltag einer Großfamilie mit sechs Kindern herrscht viel Trubel. Jeder muss mitanpacken, damit der Tagesablauf reibungslos funktioniert. Trotzdem sind Missgeschicke und kleinere Pannen an der Tagesordnung - Familie Weiß nimmt dies meist mit Humor. Doch dieses Mal entdeckt Andrew lange Kratzspuren am Familien-Van, ein Schock für den gebürtigen Berliner. Wer könnte das getan haben?

Auf Zypern ist nahezu das ganze Jahr über schönes Wetter und die Familie genießt das Leben am Meer. Virginia plant heute einen Familienausflug an den Strand - inklusive einer Fahrt auf dem Bananenboot. Mit von der Partie sind Virginia, Andrew und die ältesten zwei Söhne Daymian Jasper und Maddox Brooklyn-Sky. Was am Anfang noch nach einer Menge Spaß aussieht, entwickelt sich schnell zu einem absoluten Horrortrip für die Eltern - ganz im Gegenteil zu den beiden Jungs, die die Angst ihrer Eltern nur noch mehr belustigt.

"Willkommen bei Familie Weiß" - Ausstrahlung am 13. November 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "Willkommen bei Familie Weiß":

"Willkommen bei Familie Weiß!" ist eine neue Doku-Soap, die das Leben der achtköpfigen Familie Weiß auf Zypern dokumentiert. Mit viel Herz und Humor zeigt die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert. Die Doku-Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.

