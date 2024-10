RTLZWEI

Heute bei "Love Island VIP": Gigis Fremdgeh-Beichte, der erste Exit und Einschlag der Geheim-Granate

Gigi öffnet sich Yeliz und beichtet seine Seitensprünge

Einzug der Geheim-Granate und der erste VIP-Islander muss gehen

Zweite Episode von "Love Island VIP" am 31. Oktober 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Während sich Gigi an Yeliz festbeißt, zweifelt Yasin an sich. Dabei trifft es nicht ihn, sondern eine Islanderin, die schon bald ihre Koffer packen muss. Der erste Exit steht an und sie muss ihren Platz für eine Überraschungs-Granate freimachen. Die zweite Episode von "Love Island VIP" ist am 31. Oktober 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

"Love Island VIP" ist, wenn sich Deutschlands "Red Flags" öffnen und ihr Seelenleben offenbaren. So ist es Yasin, der in der zweiten Episode offen darüber spricht, wie es ihm damit geht, dass ihm die Damen mal nicht zu Füßen liegen. "Keine Frau will mich hier drin. Das ist für mich eine ganz ungewohnte Situation", so der Frauenschwarm. Sein Kompagnon Gigi hingegen hat nur Augen für Yeliz. Ob seine Angebetete Interesse an ihm hat? Immerhin gelingt es der Single-Lady, dass sich der TV-Gigolo öffnet und von seinen Fremdgeh-Eskapaden erzählt - pikante Details inklusive!

Nachwuchs-VIP Kymani hingegen sorgt während des Spiels "Das große Nachschwitzen" für erstaunte Gesichter, denn der Überflieger hat mit Anfang 20 bereits einen Bachelorabschluss in der Tasche. Davon können die anderen Islander nur träumen. In dem Alter hatten sie nur eins im Kopf: die erste Reality-Show, "mit gratis Essen und Trinken". Doch nicht nur mit seinem Uni-Abschluss, auch mit seinem Denglisch schafft er es, Tracy um den Finger zu wickeln.

Die erste Paarungszeremonie verspricht Spannung pur! Wer entscheidet sich für welches Couple? Und wie ergeht es Jill in der Paarungszeremonie, nachdem sie von den anderen Islandern als die "wandelnde Red Flag" gewählt wurde. Wer trifft die letzte Entscheidung, wer muss die Villa verlassen und was hat es mit der "Geheim Granate" auf sich?

"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der zweiten Episode am 31. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

