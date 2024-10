RTLZWEI

Start der neuen Folgen "Genial daneben": Erster Auftritt von Hella von Sinnen nach schweren Verletzungen

München (ots)

Heute zu Gast sind Michael Kessler, Caro Frier und Özcan Cosar

Brandneue Folgen "Genial daneben" ab dem 28. Oktober - montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

"Genial daneben" startet mit neuen Folgen bei RTLZWEI. Mit von der Partie sind natürlich die Stammgäste Wigald Boning und Hella von Sinnen. Besonders für Hella ist die heutige Folge eine besondere: Erstmals tritt sie nach langer Genesungspause wieder vor die Kameras und hat direkt eine einmalige Darbietung auf Lager. In der brandneuen Folge wagen sich Michael Kessler, Caro Frier und Özcan Cosar an die kniffligen Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Start der neuen Folgen "Genial daneben" ist am Montag, den 28. Oktober, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

In der heutigen Ausgabe von "Genial daneben" steht Hella von Sinnen erstmalig nach den ernsten Verletzungen wieder von Kameras und präsentiert am Ende der Folge sogar ein ganz besonderes Spektakel für die Zuschauer und Zuschauerinnen.

Hella von Sinnen über die neuen Folgen von "Genial daneben": "Ich freue mich nach den schweren Verletzungen endlich wieder für 'Genial daneben' vor die Kameras zu treten. Es liegen lange, eingeschränkte Monate hinter mir - umso schöner ist es, Menschen nun wieder unterhalten zu dürfen."

Unterstützung für die Beantwortung der kuriosen Fragen von Moderator Hugo Egon Balder bekommt Hella von Sinnen - wie sollte es auch anders sein - von Stammgast Wigald Boning. Außerdem probieren sich Michael Kessler, Caro Frier und Özcan Cosar an Fragen wie: Warum ist im italienischen Touristenort Lignano an der Adria seit einigen Jahren der Verkauf von Wassermelonen verboten? Was ist eigentlich der "Prinz-Charles-Effekt"? Und kommt die Raterunde vielleicht sogar dem "Marmeladen-Paradoxon" auf die Schliche?

Die neuen Folgen von "Genial daneben" werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.

Neue Folgen "Genial daneben" ab dem 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von Constantin ENTERTAINMENT GmbH produziert.

Über "Genial daneben":

In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

