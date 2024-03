Straubinger Tagblatt

US-Vorwahlen: Donald Trump ist noch nicht im Oval Office

Donald Trump hat am "Super Tuesday" den Sack zugemacht: Am Ende des Tages war klar, dass ihm die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei nicht mehr zu nehmen ist. Ihr Achtungserfolg in Vermont in allen Ehren: Nikki Haley, der Ex-Gouverneurin von South Carolina, blieb kaum etwas anderes übrig, als das Handtuch zu werfen. War ihre Bewerbung also umsonst? Keineswegs. Sie hat gezeigt, dass Trump nicht völlig unbesiegbar ist, und es auch unter den Anhängern der Republikaner etliche Wähler gibt, die sich kein Comeback des selbstverliebten Demokratieverächters wünschen. Die sich von ihm abgestoßen fühlen.

