Stark-Watzinger hat Chancen zur Bafög-Vereinfachung vertan

Das Bafög soll auch jenen, deren Mittel begrenzt sind, und deren Eltern sie finanziell nicht oder kaum unterstützen können, eine akademische Ausbildung ermöglichen. Ein Problem allerdings ist: Mit Bafög allein ist schwer über die Runden zu kommen. Wer sich also voll und ganz aufs Studium konzentriert und nicht nebenbei jobben kann oder will, hat es schwer.Der finanzielle Druck hält viele davon ab, sich einzuschreiben. Die hohen Mieten selbst für Besenkammern sind für viele nicht zu stemmen. Hinzu kommt die Verunsicherung: Wie viel Geld gibt es im kommenden oder im übernächsten Jahr? So sehr die Starthilfe von 1.000 Euro für Studienanfänger in Bürgergeld, höhere Freibeträge und das Flexibilitätssemester zu begrüßen sind, das Studierenden etwas mehr Zeit gibt: Neben einer Anhebung der Regelsätze fehlt in dem Gesetz, das das Kabinett abgesegnet hat, ein klarer, transparenter und verlässlicher Mechanismus für die Anpassung der Regelsätze.

