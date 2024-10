RTLZWEI

"Mensch Polizist" blickt hinter die Kulissen der Polizeiarbeit

München (ots)

Polizeianwärterin Anni gibt Einblick in ihren Alltag an der Polizeischule

Das neue Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Dortmund sichtet schwere Verkehrsunfälle

Neue Folgen "Mensch Polizist" ab 18. November, montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Täglich tragen Polizisten in Deutschland eine hohe Verantwortung für das Wohl und die Sicherheit der Gesellschaft. Sie stehen bereit, wenn Menschen in Not sind und handeln schnell. In den neuen Folgen "Mensch Polizist" begleitet RTLZWEI Polizeiteams aus ganz Deutschland in ihrem Alltag und zeigt die Menschen, die diesen wichtigen Beruf ausüben. Die neuen Folgen werden ab Montag, den 18. November, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Sie müssen für jeden Notruf verfügbar sein - die Polizistenteams aus ganz Deutschland sind immer zur Stelle, wenn Menschen Hilfe benötigen. Damit dies routiniert abläuft muss jeder Polizeianwärter zuvor in die Polizeischule. Polizeianwärterin Anni wird bei ihrem stressigen Alltag in der Bundespolizeischule Oerlenbach begleitet.

In Niedersachsen hält die Autobahnpolizei die Augen offen und erwischt immer wieder Lkw-Fahrer, die während der Fahrt das Telefon benutzen. Ein vermeintlich kleines Vergehen, das schwerwiegende Folgen mit sich bringen kann. Für die beiden Polizisten Cliff und Albert ist hier Durchsetzungsvermögen gefragt. Wie werden die konfrontierten Lkw-Fahrer auf die Geldstrafe reagieren - kommt es womöglich zu einer Auseinandersetzung?

Traumberuf Polizist? Für Mustafa Comuk ist dies im bayerischen Waldkraiburg in Erfüllung gegangen - der Streifenpolizist mit türkischem Pass wird bei seinen Einsätzen mit der Kamera begleitet.

Oftmals sind Einsätze nicht leicht und bringen Beamte an ihre Grenzen. So ist es vor allem beim Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Dortmund. Sie werden gerufen, wenn es zu verheerenden Autounfällen mit Schwerverletzten oder sogar Toten gibt. Das Erlebte zu verarbeiten, ist für die Polizisten schwer. Dabei sind die Kollegen und Familienmitglieder, bei denen man sich die Eindrücke von der Seele reden kann, essenziell, um diese Aufgaben zu meistern.

Die Reportage "Mensch Polizist" wird von dem preisgekrönten Dokumentarfilmer Karsten Scheuren (Bayerischer Fernsehpreis 2008; Adolf-Grimme-Preis 2010) produziert. Ausstrahlung ab 18. November 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Mensch Polizist":

Die RTLZWEI-Sozialreportage begleitet deutsche Polizistinnen und Polizisten in ihrem nervenaufreibenden Alltag. Allein für das Jahr 2023 zählt das BKA fast 106.000 Fälle von Gewalttaten gegen Polizeibeamte, Tendenz steigend. Neben den stark fordernden Einsätzen ist dies ein weiterer Faktor, der die Gesetzeshüter belastet. Was treibt sie an und wie gehen sie mit dem Druck um?

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell