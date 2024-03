RTLZWEI

K-Fly und Behnke veröffentlichen "Herzschlag" - ihre Ode an die Liebe

München (ots)

Zweiter gemeinsamer Song von K-Fly und Behnke

Nach "Geschenk" veröffentlichen die Musiker jetzt "Herzschlag"

Die Single "Herzschlag" ist ab Freitag, 08. März 2024, erhältlich

Es ist die zweite Kooperation des Rappers K-Fly und des Sängers Behnke. Gemeinsam singen sie nun ihre Ode an die Liebe. Nach "Geschenk" kommt jetzt "Herzschlag" - eine einfühlsame Ballade, in der die beiden Vollblutmusiker wieder einmal beweisen, was in ihnen und ihren Stimmen steckt. "Herzschlag" ist ab Freitag, den 08. März 2024, erhältlich.

Die vielversprechenden Künstler K-Fly und Behnke verkünden voller Begeisterung die bevorstehende Veröffentlichung ihrer neuesten Single "Herzschlag" - eine ergreifende Hymne, die das Gefühl der Liebe zelebriert.

Es ist der zweite Song, der die beiden Musiker zusammenbringt. Die kreative Kooperation zwischen K-Fly und Behnke begann auf unkonventionelle Weise während der Dreharbeiten zum Musikvideo für ihre gemeinsame Single "Geschenk". Bereits hier wurde deutlich, dass Behnkes unverkennbare Stimme einen einzigartigen Wiedererkennungswert besitzt - ein Merkmal, das K-Fly unbedingt in seiner ersten Single für das bevorstehende Album "Musik ist Medizin" integrieren wollte.

"Herzschlag" hebt sich von simplen Liebesballaden ab. Es ist eine aufrichtige Darstellung dessen, was es bedeutet, sich zu verlieben und täglich das tiefe Gefühl der Liebe zu erleben. Die beiden Künstler entführen die Zuhörer auf eine emotionale Reise, während sie die Höhen und Tiefen der Liebe erkunden.

Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und verspricht, die Herzen der Zuhörer zu erobern.

K-Flys und Behnkes Duett "Herzschlag" ist ab dem 08.03.2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel veröffentlicht und von Sony Music Entertainment vertrieben.

Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

