"Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" bei RTLZWEI: Hilfe von "TikTok-Oma" Uschi und Anruf bei Schalke Kapitän

Zu Gast bei "Genial daneben": Torsten Sträter, Lisa Feller, Özcan Cosar

"Ein Haus voller Geld": Familie Hebestreit und bekommt Hilfe von "TikTok-Oma" Uschi

Die Gameshows "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!" am Donnerstag, den 7. März ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Torsten Sträter, Lisa Feller und Özcan Cosar stellen sich in einer neuen Ausgabe von "Genial daneben" den ausgefallenen Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Im Anschluss begleitet Oliver Pocher in "Ein Haus voller Geld" die Familie Hebestreit aus Haltern bei der Suche nach 100.000 Euro in den eigenen vier Wänden. Dabei bekommen sie sogar Hilfe von Oma Uschi, die gemeinsam mit Enkel Janek fast 800.000 Fans auf TikTok begeistert. Neue Folgen von "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" - am Donnerstag, den 7.3., ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Am Donnerstagabend gesellen sich Torsten Sträter, Lisa Feller und Özcan Cosar zu den Stammgästen Wigald Boning und Hella von Sinnen in die Raterunde von "Genial daneben". Gemeinsam rätseln sie über sogenannte "Beijing Bikinis" und den Ursprung des Wortes "Wischiwaschi". Bei all der Aufregung bricht sich Wigald Boning beinahe die Hand, als er über eine Frau am Pekinger Flughafen in Rage gerät.

Anschließend spielt Familie Hebestreit aus Haltern am See bei "Ein Haus voller Geld" um bis zu 100.000 Euro. Nadine (45) und Andreas (46) suchen gemeinsam mit ihren drei Söhnen Mathes (15), Niklas (22) und Janek (20) nach Geldscheinen, die ein Expertenteam zuvor auf kreativste Weise in ihrem Zuhause versteckt hat. Sogar Oma Uschi darf als Joker mitsuchen. Die schlagfertige Seniorin betreibt mit Enkel Janek erfolgreich einen TikTok-Kanal.

Doch auch Moderator Oliver Pocher hat ein Ass im Ärmel, mit dem er die Familie gekonnt ablenkt: Er ruft kurzerhand Schalke-Kapitän Simon Terodde an. Kann er Fußballfan Janek damit aus dem Konzept bringen? Gleich zu Beginn der Suche müssen er und Mutter Nadine beim Laser-Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Berühren sie die Laser, wird ein Teil des Geldes geschreddert. Nadine ist sich nicht sicher, handelt es sich bei der Gitarre im Wohnzimmer um ihre oder ein Duplikat? Um an das Geld zu kommen, müsste sie diese zerschlagen, ob sie sich das wirklich traut?

"Ein Haus voller Geld - Such dich reich" wird von der Bavaria Entertainment GmbH produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.

Neue Folgen "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" am 7. März, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Genial daneben":

Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!":

100.000 Euro, ein Haus, eine Familie, gute Verstecke und 30 Minuten Zeit - das sind die Zutaten der neuen RTLZWEI- Gameshow "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!", moderiert von Oliver Pocher. Vier Familien haben in der Show die Chance das große Geld in nur einer halben Stunde zu gewinnen, um sich damit einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dafür müssen sie das Geld in ihren eigenen vier Wänden finden. Dieses versteckt zuvor das Experten-Team, bestehend aus Polizeihauptkommissarin Kathrin Schall, Installateurmeister Kristijan Cacic und Tüftler Sönke Andersen.

