Finale bei "Love Island": Staffel 8 der Dating-Show überzeugt mit guten Werten

Die achte Staffel von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" endete gestern Abend erfolgreich. Die diesjährige Staffel begeisterte die Fans crossmedial über alle Kanäle hinweg. Seit dem Start am 11. September zählt das Format 71 Mio. Videoviews über alle digitalen Kanäle hinweg. Das ist eine Steigerung von 17 % im Vergleich zur Vorjahresstaffel.

Die neue Staffel wartete inhaltlich mit zahlreichen Neuerungen auf - eine neue Location, Live-Shows und mehr Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer mittels Format-App. Diese verzeichnet starke 19 % mehr Nutzer im Vergleich zur Vorjahresstaffel.

Im TV erreicht die aktuelle "Love Island"-Staffel 9,7 % MA bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern und 5,1 % MA bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der Vorjahresstaffel wurden über alle Folgen hinweg 5,6 % MA (14-49 Jahre) und 10,4 % MA (14-29 Jahre) erzielt.

Die international erfolgreiche Dating-Show ist auch auf den Social-Media-Plattformen präsent und erfolgreich. Auf Instagram verzeichnet der "Love Island"-Account insgesamt 29 Mio. Videoviews. Das entspricht einer Steigerung von 46 % zur Vorjahresstaffel. Bei TikTok liegen die Videoviews mit 19 Mio. um 12 % höher im Vergleich zur letzten Staffel. Und bei Snapchat konnten die Videoviews von 4 Mio. auf 6 Mio. gesteigert werden.

Ein weiterer interessanter Wert ist das Social Listening, das die Nennungen von "Love Island" im Internet ausdrückt. Hier gab es bislang 31.000 Beiträge.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert.

