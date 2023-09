RTLZWEI

Erneute Auszeichnung für RTLZWEI bei den Cannes Corporate Media & TV Awards: Goldener Delphin für die Dokumentation "Tatort Reeperbahn: Der Auftragskiller"

Bei der 14. Festivalausgabe der "Cannes Corporate Media & TV Awards" wurde die RTLZWEI-Dokumentation "Tatort Reeperbahn: Der Auftragskiller" ausgezeichnet. Der internationale Award prämiert jedes Jahr die weltbesten Dokumentationen, Reportagen, Wirtschaftsfilme und Online-Medien. Bereits im vergangenen Jahr erhielten zwei RTLZWEI-Formate eine Auszeichnung.

Erneute Auszeichnung für RTLZWEI: Mit der Dokumentation "Tatort Reeperbahn: Der Auftragskiller" konnte sich der Münchner TV-Sender auch dieses Jahr bei den Cannes Corporate Media & TV Awards eine begehrte Delphin-Trophäe in Gold in der Kategorie Geschichte und Persönlichkeiten/Porträts sichern. Prämiert wurde die von Story House Productions GmbH produzierte Dokumentation über eine Mordserie in den 1980er Jahren in dem weltberühmten Hamburger Rotlichtviertel. Damals sorgte der sogenannte "St.-Pauli-Killer" international für Schlagzeilen.

Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin RTLZWEI: "Ich freue mich sehr über den Preis und danke allen, die an der Produktion beteiligt waren. Die ausgezeichnete Dokumentation beschäftigt sich mit einer ungeheuerlichen Mordserie im Hamburger Rotlichtmilieu. Sie basiert auf den Protokollen des Täters und setzt diese Aussagen mutig durch Reenactments in einer Ich-Erzählung um. Außerdem kommen ehemalige Kiezgrößen, Ermittler und Polizeireporter zu Wort. All das fügt sich zu einem spannenden Bild der 80er Jahre zusammen, einer Zeit, als der Hamburger Kiez immer mehr in die Hände rivalisierender Banden gerät. Wie schön, dass diese Erzählweise die Jury überzeugt hat. Auch in Zukunft wollen wir mit hervorragenden Dokumentationen und Reportagen unser Publikum begeistern."

Gefördert wurde das Format vom Medienboard Berlin-Brandenburg. "Tatort Reeperbahn: Der Auftragskiller" wurde im Januar 2023 bei RTLZWEI ausgestrahlt und ist auf RTL+ im Stream verfügbar.

Bereits im vergangenen Jahr gab es zwei Awards: Das Politik-Format "Endlich Klartext!" mit Comedian Abdelkarim erhielt eine silberne Delphin-Trophäe, die Dokumentation "In Echtzeit: Auf Corona-Station" wurde mit einem Finalist Certificate ausgezeichnet.

