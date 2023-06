RTLZWEI

Drama, emotionale Achterbahnfahrten und Versuchung - jetzt im free TV: RTLZWEI zeigt die dritte Staffel von "Temptation Island VIP"

München (ots)

Drama und Eifersucht beim emotionalen Treuetest

Mit Christina Dimitriou und Aleks Petrovic, Michelle Daniaux und Luigi "Gigi" Birofio, Sandra Sicora und Tommy Pedroni sowie Aurelio Savina und Lala Aluas

Ausstrahlung der dritten Staffel erstmals im free TV ab Mittwoch, 21. Juni, um 22:20 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Wilde Partys und aufregende Dates: Vier berühmte Paare testen bei "Temptation Island VIP" ihre Liebe und treffen jeweils auf elf attraktive Vertreter des anderen Geschlechts. Bestehen die aktuellen Partnerinnen und Partner die Treue-Probe und halten zueinander? 14 Tage auf der Insel der Versuchung sollen Klarheit bringen und zeigen, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treu sein können. Wagen sie kleine Flirts oder entsteht sogar mehr? Haben ihre aktuellen Beziehungen eine Zukunft, oder erkennen die Promis, dass sich etwas ändern muss? Die dritte Staffel "Temptation Island VIP" gibt es ab dem 21. Juni 2023 um 22:20 Uhr in Doppelfolgen erstmals im free TV bei RTLZWEI zu sehen.

Drama, Eifersucht und emotionale Höhen und Tiefen beim harten Treuetest. Das ist "Temptation Island VIP"! In einer idyllischen Kulisse werden vier berühmte Paare getrennt und in zwei unterschiedlichen Villen untergebracht. Hier haben sie die Möglichkeit, in einer Umgebung voller Versuchung und heißen Flirts ihre Treue und Beziehung zu testen. Werden die Männer den optischen Reizen und charismatischen Anbahnungsversuchen der attraktiven Single-Frauen widerstehen können? Werden die Frauen im Gegenzug bei den Vorzügen der ebenfalls heißen Show-Verführer standhaft bleiben?

Diese prominenten Paare sind dabei und lassen ihre Partnerinnen und Partner jeweils allein mit einer Horde verführerischer Singles:

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic haben sich 2020 über Freunde kennengelernt. Später ließ sich Aleks bei "Ex on the Beach" einschleusen, um sie zu überraschen. Christina hat bereits Erfahrung im Treuetest, denn sie war schon 2019 bei "Temptation Island - Verführung im Paradies" dabei.

Bei der ersten Staffel "Ex on the Beach" lernten sich Michelle Daniaux und Luigi "Gigi" Birofio kennen. Bald darauf waren die frisch Verliebten zwar schon wieder getrennt, fanden aber durch ihre Teilnahme bei "Prominent getrennt" erneut zusammen.

Die Kölnerin Sandra Sicora und der Franzose Tommy Pedroni lernten sich bei der zweiten Staffel von "Ex on the Beach" kennen und kurz darauf auch lieben. Tommy hat nach seiner Teilnahme bei der Dating-Show "Are you the one?" sein Single-Dasein genossen und möchte Sandra nun beweisen, dass sie ihm vertrauen kann.

Bei Instagram gibt es nicht nur Aufmerksamkeit - auch dort können Beziehungen entstehen. So passierte es bei Aurelio Savina und Lala Aluas. Die beiden lernten sich über das soziale Netzwerk kennen und wurden kurze Zeit später ein Paar. Aurelio und Lala führen eine offene Beziehung und setzen auf Transparenz und klare Absprachen.

Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.

"Temptation Island VIP", die dritte Staffel erstmals im free TV ab 21. Juni um 22:20 Uhr, immer mittwochs in Doppelfolgen bei RTLZWEI.

