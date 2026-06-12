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17,3 Mrd. Euro im Jahr: Gesundheitsbericht legt Auswirkungen von erhöhtem LDL-Cholesterin auf deutsche Wirtschaft offen

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München (ots)

Der 12. Juni ist der Tag des Cholesterins. MSD nimmt den bundesweiten Aktionstag zum Anlass, den Gesundheitsbericht "The burden of LDL-cholesterol-driven atherosclerotic cardiovascular diseases" vorzustellen. Der im Auftrag von MSD vom Office of Health Economics (OHE) in London erarbeitete Report präsentiert gesundheitsökonomische Daten aus dem Jahr 2024 für neun Nationen. "Die Daten machen deutlich: Erhöhtes LDL-Cholesterin ist nicht nur ein medizinisches Risiko, sondern ein massives wirtschaftliches Problem für Deutschland", sagt Kirsten Hoyer, Executive Director Public Affairs bei MSD in Deutschland. "Allein 2024 entstanden dadurch Kosten in Höhe von 17,3 Mrd. Euro - ein Betrag, der zeigt, wie viel ungenutztes Präventionspotenzial im System liegt."

Unterschätzter Kostenfaktor: Herzkreislaufkrankheiten so teuer wie Fachkräftemangel

Die direkten Gesundheitskosten von Herzkreislaufkrankheiten in Deutschland betrugen im Jahr 2024 fast 22 Mrd. Euro, was 6,1 % der gesamten Gesundheitsausgaben des Jahres entspricht.1 Zusammen mit den indirekten Kosten durch Produktionsausfälle aufgrund von Krankheit oder Tod (28,7 Mrd. Euro) belasten diese Volkskrankheiten die deutsche Wirtschaft mit 50,6 Mrd. Euro und übersteigen damit die Kosten für den immer wieder beklagten Fachkräftemangel.1,2

Ein Drittel der Kosten geht auf das Konto erhöhter LDL-Cholesterinspiegel

17,3 Mrd. Euro, also etwa ein Drittel der Kosten, entfallen dabei auf das im Übermaß schädliche LDL-Cholesterin.1 LDL steht für "Low Density Lipoprotein". Ein zu hoher LDL-C-Spiegel wird zu den größten Risikofaktoren für Herzkreislaufkrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK, Schaufensterkrankheit) und Atherosklerose gezählt, die wiederum die häufigsten Todesursachen weltweit sind. Pro Patient:in gibt der Bericht für Deutschland jährliche Kosten von rund 2.200 Euro durch erhöhte LDL-Cholesterinwerte an. 1

Kirsten Hoyer erklärt: "Die Zahlen zeigen klar: Wir verschenken enormes Potenzial in der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen. Deutschland braucht einen deutlich stärkeren Fokus auf Früherkennung und konsequentes LDL-C-Management - sonst werden die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgekosten weiter steigen. Denn nur wer seinen Cholesterinwert kennt, kann rechtzeitig gegensteuern."

Vollständiger Gesundheitsbericht steht für Sie kostenlos zum Abruf bereit

Der Gesamtbericht "The burden of LDL-cholesterol-driven atherosclerotic cardiovascular diseases" ist in englischer Sprache erschienen und entstand im Auftrag von MSD. Er ist kostenlos verfügbar unter http://ots.de/XLGech

Referenzen

Bray G, Darrow B, Skedgel C, 2026. The burden of LDL-cholesterol-driven atherosclerotic cardiovascular diseases. OHE Contract Research Report. Office of Health Economics, London. Verfügbar unter https://ots.de/Wcx6LB Burstedde A, Kolev-Schaefer G, 2024. Die Kosten des Fachkräftemangels. IW-Kurzbericht 27/2024, Köln. Verfügbar unter http://ots.de/DTSxGU

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