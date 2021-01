Messe Berlin GmbH

Presse-Service zur IGW Digital 2021 - Online-Registrierung - Pressetermine bereits online

Online-Registrierung für IGW Digital

Um die Inhalte der IGW Digital abzurufen, ist eine Online-Registrierung erforderlich. Die finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie einen Zugang zur Teilnahme an der IGW Digital 2021. Sie können damit das gesamte Programm sowie sämtliche Pressekonferenzen im Livestream und als On-Demand-Video ansehen.

Pressetermine

Alle Pressekonferenzen finden in diesem Jahr online statt. Mit Ihrer Registrierung können Sie sowohl die Eröffnungspressekonferenz (20.1., 9:30 - 10:30 Uhr), als auch alle anderen Pressekonferenzen verfolgen - darunter das European Milk Board, Neuland/AgrarBündnis, Bioland e.V., Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. (FONAP), Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) und Genossenschaft Deutscher Mineralbrunnen (GDB) sowie die Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten. Nähere Informationen zu den Terminen finden Sie unter Pressetermine.

Hinweis: Bitte melden Sie sich per E-Mail zu den Pressekonferenzen an. Die jeweiligen Kontaktadressen finden Sie unter Pressetermine. Für die Eröffnungspressekonferenz melden Sie sich bitte unter igw-presse@messe-berlin.de an. Danach erhalten Sie einen Link für den Chat, in dem Sie Fragen stellen können. Alternativ können Sie uns auch vorab zur Eröffnungspressekonferenz Ihre Fragen per E-Mail unter igw-presse@messe-berlin.de zukommen lassen. Diese benötigen wir bis zum 19. Januar, 16 Uhr.

Ansprechpartner:

Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung:

Messe Berlin GmbH - Corporate Communication

Presseteam der Grünen Woche:

- Britta Wolters, Pressesprecherin Grüne WocheTel.: +49 (0) 30/3038-2279;E-Mail: britta.wolters@messe-berlin.de - Ilka Dreimann, PR AssistantTel.: +49 (0) 30/3038-2267,E-Mail: ilka.dreimann@messe-berlin.deUnternehmenssprecher Messe Berlin: - Emanuel Höger, Pressesprecher und GeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinE-Mail: emanuel.hoeger@messe-berlin.de

Aktuelles Pressematerial

Pressematerial wie Pressemeldungen, News sowie Presse-Fotos zum Download sind ebenfalls online erhältlich unter: www.gruenewoche.de/Presse/

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.gruenewoche.de

