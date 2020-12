Messe Berlin GmbH

Einladung: Eröffnungspressekonferenz der IGW Digital 2021

Bild-Infos

Download

BerlinBerlin (ots)

Ob Tierwohl und Nachhaltigkeit oder Herausforderungen der Coronakrise - was bewegt die Branche im kommenden Jahr? Rückblick und Ausblick - wie steht es um die Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland? Von VIP-Talkrunde bis Kochshow - Was sind die Highlights der Internationalen Grünen Woche 2021? Diesen Fragen geht die Eröffnungspressekonferenz der IGW Digital nach, zu der wir Sie herzlich einladen.

Mittwoch, 20. Januar 2021, 9.30 - 10.30 Uhr

Ihre Gesprächspartner sind:

- Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V. - Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. - Martin Ecknig, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH

Die Pressekonferenz findet online statt. Um daran teilzunehmen, ist eine Registrierung für die IGW Digital erforderlich. Diese finden Sie ab Anfang Januar auf unserer Website www.gruenewoche.de. Mit dieser Registrierung können Sie sowohl an der Eröffnungspressekonferenz teilnehmen, als auch das Programm im Livestream und im Nachgang als on-Demand-Video verfolgen. Einen ersten Überblick über die Programmhighlights finden Sie hier - darunter die Brandenburghalle DIGITAL, die Kochshow ZukunftSchmeckt Cook & Talk, Beiträge der Verbraucherzentrale zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion sowie eine kulinarische Spurensuche in Baden-Württemberg. Das Programm wird fortlaufend erweitert.

Unter dem Motto "Rooting for Tomorrow" findet die Internationale Grüne Woche vom 20. bis 21. Januar 2021 ausschließlich digital statt. Im Rahmen dessen veranstaltet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft das Zukunftsforum Ländliche Entwicklung sowie vom 18. bis 22. Januar das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.gruenewoche.de

Twitter: @gruenewoche

facebook.com/IGW

Instagram/gruene_woche/

youtube.com/user/GrueneWoche

Internationale Grüne Woche | LinkedIn

Pressekontakt:

Pressekontakt

Messe Berlin GmbH

Britta Wolters

PR Manager Messedamm 22

14055 Berlin T +49 30 3038-2279

britta.wolters@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell