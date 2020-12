Messe Berlin GmbH

ITB BuchAwards für den Reise-Kalender "Japan 2021 - Land der aufgehenden Sonne" vergeben

Bild-Infos

Download

BerlinBerlin (ots)

Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich die originellsten touristischen Fachpublikationen aus, vorrangig in deutscher Sprache oder in deutscher Übersetzung. Zum Auftakt der ITB Berlin NOW - die 2021 pandemiebedingt rein digital stattfindet - wurde der Reise-Kalenderpreis für den großformatigen Wandkalender "Japan 2021 - Land der aufgehenden Sonne" (Weingarten/Athesia Kalenderverlag) vergeben. "Dieses prächtige Jahreskalendarium bietet einzigartige Postkartenblicke eindrucksvoller Landschaftsfotografie und traditioneller Kult(ur)stätten. Darunter die sehenswerten Schönheiten Japans wie der Fuji-san mit Chureito Pagoda in Fujiyoshida, fotografiert von Michele Falzone. Und die berühmten zwei kleinen, durch ein Tau als Ehemann und Ehefrau verknüpften "verheirateten Felsen" Meoto-Iwa im Pazifik vor dem Ise-Shima-Nationalpark auf der Shimahanto-Halbinsel, die Gavin Hellier fotografisch festhielt. Von der Magie der alten Kaiser- und ehemaligen Hauptstadt kann man sich in den Kalender-Monaten Februar und März sowie von August bis November bezaubern und zu Kyoto-Reiselust ins kulturelle Herz Japans inspirieren lassen", so die Begründung der Jury.

Ziel der ITB BuchAwards ist es, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die ITB Berlin auch 2021 mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.

Presseinformationen und Fotos: Athesia Kalenderverlag

Medienbüro Gina Ahrend

Hochfeld 11, 82343 Pöcking am Starnberger See / Deutschland

Tel.: +49 8157 3293, E-Mail: medienbuero@athesia-verlag.de

oder info@ahrend-medienbuero.de

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2021 findet von Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. März, ausschließlich für Fachpublikum und rein digital statt. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Im Rahmen der virtuell stattfindenden ITB Berlin findet auch der ITB Berlin Kongress, der größte Fachkongress der Branche, digital statt. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.

Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.

Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.

Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de.

Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de im Bereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.

Über die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH präsentiert den Freistaat seit dem Jahr 2000 als attraktives Reiseziel auf dem deutschen und internationalen Markt. Unter der touristischen Dachmarke "SACHSEN. LAND VON WELT." positioniert sie Sachsen als hochwertiges Kulturreiseziel mit den Themen Kunst, Kultur und Städtetourismus sowie Familien-, Vital- und Aktivurlaub. Die wichtigsten Märkte für Sachsen sind Deutschland selbst, die Niederlande, die Schweiz, Österreich, die USA, Großbritannien, Italien, Polen, Tschechien, Russland und Asien. Auskunft und Beratung zur Reisedestination Sachsen sowie Buchungen werden über den Buchungsservice Sachsen angeboten.

Datenschutzhinweis

Weitere Informationen:

www.itb-berlin.de

www.itb-kongress.de

Pressekontakt:

Messe Berlin GmbH

Emanuel Höger

Pressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication

Unternehmensgruppe Messe Berlin

Messedamm 22

14055 Berlin

www.messe-berlin.de

Twitter: @MesseBerlin



Julia Sonnemann

PR Manager

T +49 30 3038 2269

F +49 30 3038 912269

Julia.Sonnemann@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell