IFA 2019: Urbane Mobilität neu gedacht

Sarah-Jayne Williams, Leiterin Smart Mobility Ford Europa, erläutert auf der Convention SHIFT Automotive, welche Bedeutung Daten für die Mobilität von Morgen haben

Die urbane Mobilität steht vor einem Umbruch: Intelligente Städte mit intelligenten und vernetzten Fahrzeugen werden die Art verändern, wie wir uns fortbewegen und den Verkehr organisieren. Sarah-Jayne Williams, Leiterin Smart Mobility bei Ford Europa, stellt auf der zweitägigen Convention SHIFT Automotive in Berlin die neusten Forschungsergebnisse von Ford vor. In ihrem Vortrag "Reimagining Urban Transport: Smart Vehicles in a Smart World" am 11. September wird sie erläutern, wie Daten zur Transformation des städtischen Verkehrs beitragen können.

Sarah-Jayne Williams leitet seit September 2017 das neu geschaffene Ford Smart Mobility Innovation Office in London, wo sie die Entwicklung neuer urbaner Mobilitätslösungen verantwortet. Im Fokus ihrer Arbeit stehen die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse von Stadtbewohnern in europäischen Großstädten. Vor ihrem Wechsel zu Ford arbeitete Williams 14 Jahre lang beim internationalen Consulting-Unternehmen BearingPoint, wo sie zuletzt als Partnerin mit Schwerpunkt Automotive und Digital tätig war. Davor leitete Sarah-Jayne Williams Geschäfts- und Technologietransformationsprogramme von Motorola.

SHIFT Automotive findet am 10. und 11. September 2019 auf der IFA in Berlin statt. Hier kommen Start-ups und Technologieriesen, Automobilhersteller und Stadtplaner zusammen, um zu erforschen, wie die neuesten Technologien unsere Lebens-, Arbeits- und Fahrweise bestimmen.

Neben Sarah-Jayne Williams sprechen weitere hochkarätige Branchenexperten auf der SHIFT Automotive. Dazu zählen Francesca Bria, derzeit noch Chief Technology Officer von Barcelona, Zipcar-Gründer Robin Chase, Jay Ward, Creative Director der Cars-Franchise bei Pixar Animation Studios und Automobilberater sowie weiteren Experten von Fujitsu, Axa, Daimler's Smart Lab, 2getthere, Easymile, Celeris, der Singularity University und vielen anderen.

SHIFT Automotive wurde gemeinsam von der IFA Berlin und der Geneva International Motorshow (GIMS) ins Leben gerufen. Leitgedanke der zweitägigen Fachveranstaltung ist, dass die Zukunft der Mobilität nicht von den neuesten Concept Cars, sondern von menschlichen Faktoren bestimmt wird. Deshalb fokussiert die Tagung auf Fragestellungen wie: Können wir intelligente Mobilitäts-as-a-Service Lösungen entwickeln, die nicht nur für die Industrie, sondern auch für den Einzelnen und die Gesellschaft funktionieren? Werden nachhaltige Technologien das Huhn-Ei-Problem von Nachfrage und Infrastruktur überwinden? Und was passiert in einer Welt der autonomen Fahrzeuge mit der Freude am Fahren?

IFA Berlin

IFA ist die weltweit bedeutendste Messe für Consumer Electronics und Home Appliances. Sie findet vom 6. bis zum 11. September 2019 auf dem Messegelände Berlin (ExpoCenter City) statt. IFA Global Markets findet vom 8. bis 11. September in der STATION-Berlin statt und ist die zentrale international Sourcing-Plattform der IFA für OEMs, ODMs, Zulieferer, Komponenten-Hersteller und bislang unentdeckte Marken aus aller Welt.

