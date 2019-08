Gut informiert zur CMS Berlin 2019

Messe Berlin GmbH

Die Messe Berlin steht in den Startlöchern für die CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services.. Vom 24. bis 27. September bietet die Internationale Reinigungsfachmesse einen kompletten Marktüberblick über die Innovationen der Reinigungstechnik und Reinigungschemie und spricht die unterschiedlichen Zielgruppen der Branche mit anschaulichen und informativen Themenwelten an.

Die Besucher-Informationen im Überblick

Die CMS 2019 findet vom 24. bis 27. September täglich von 10 bis 17 Uhr auf dem Berliner Messegelände Berlin ExpoCenter City statt, Hallen 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 und 6.2, Freigelände vor dem Haupteingang Süd (Jafféstraße) sowie zwischen den Hallen 1.2 und 3.2. www.cms-berlin.de/Gelaendeplan

Die Tageskarte kostet 21 Euro, ermäßigt zehn Euro, die Dauerkarte 32 Euro. Die CMS-Tickets können Sie über den Online-Ticketshop bequem kaufen und ausdrucken (www.cms-berlin.de/Tickets).

Der CMS World Summit 2019 zum Leitthema "Inject Innovation" findet am 25. und 26. September in Halle 6.3 statt (Ticket: 600 Euro). Registrierung: www.cms-berlin.de/summit.

Parkplätze befinden sich auf dem P 17/18 (gegenüber Halle 25/26, Jafféstraße). S-Bahn: S 9, Station: Messe Süd. Taxizufahrt: Messe Berlin Eingang Süd (Jafféstraße). Kostenloser Bus-Shuttle-Service zwischen Flughafen Berlin-Tegel (vor Terminal B) und dem Berliner Messegelände (Eingang Süd).

Service-Partner für Anreise & Aufenthalt

Nutzen Sie für Ihre Anreise und Ihren Aufenthalt die Kooperationspartner der Messe Berlin. So bieten beispielsweise die Deutsche Bahn oder die die Lufthansa Specials zur CMS Berlin an. Unterkünfte können Sie über die Portale VisitBerlin oder HRS buchen. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.cms-berlin.de/Anreise.

Virtual Market Place®: Online-Katalog und Recherche-Tool

Mit dem Virtual Market Place® steht den Ausstellern der CMS Berlin eine innovative Online-Informations- und Kommunikationsplattform zur Verfügung. Aussteller können hier ihr Unternehmen und ihre Produkte an 365 Tagen im Jahr präsentieren. Bei den Besuchern der CMS Berlin hat sie sich als Hauptinstrument für die Vor- und Nachbereitung des Messebesuchs etabliert. Mit dem Messeplaner können sich Besucher ihren eigenen Rundgang zusammenstellen. Weitere Informationen: www.cms-berlin.de/VMP

CMS Guide - der gedruckte Katalog

Der CMS Guide im praktischen A5 Format ist für das schnelle Nachschlagen konzipiert. Der CMS Guide wird auf der CMS Berlin kostenlos an alle Besucher verteilt.

Die CMS App - der smarte Begleiter zum Messebesuch

In der CMS App werden die wichtigsten Informationen aus der CMS Webseite mit den Ausstellerdaten aus dem Virtual Market Place® in einem kombiniert. Die App finden Sie in Ihrem App-Store oder unter: www.cms-berlin.de/app

