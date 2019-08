Messe Berlin GmbH

Litauen wird Partnerland der Smart Country Convention

- Wirtschaftsminister Virginijus Sinkevicius eröffnet die Veranstaltung - Smart Country Convention vom 22. bis 24. Oktober im CityCube Berlin

Über 90 Prozent der Behördengänge online erledigen und ein Unternehmen in drei Tagen gründen - das funktioniert in Litauen. Als einer der Vorreiter der Digitalisierung ist Litauen in diesem Jahr offizielles Partnerland der Smart Country Convention. Vom 22. bis 24. Oktober 2019 wird Litauen im CityCube Berlin innovative digitale Anwendungen für Verwaltungen, öffentliche Unternehmen und die Digitalisierung von Städten, Gemeinden und Landkreisen zeigen. Die Smart Country Convention wird vom litauischen Wirtschaftsminister Virginijus Sinkevicius gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer eröffnet. Das teilen der Digitalverband Bitkom und die Messe Berlin heute mit. "Es lohnt sich, einen Blick nach Litauen zu werfen, wo der Bürgerservice längst online stattfindet und ganz selbstverständlich von den Menschen genutzt wird. Anders als in Deutschland ist für Litauens Verwaltung online der Standard und offline die absolute Ausnahme. Auch in Sachen Cybersicherheit ist Litauen ganz vorne dabei", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "In Deutschland haben wir große Visionen von der Smart City - Litauen hat viele davon bereits umgesetzt." Die Zusammenarbeit zwischen litauischen und deutschen Unternehmen läuft bereits: Im Juni hatte das litauische Startup Trafi gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben die App Jelbi herausgebracht - eine Plattform, über die verschiedene Mobilitätsangebote verknüpft werden

Der litauische Botschafter in Deutschland, Darius Jonas Semaska, erklärt: "Moderne Gesellschaften sollten heutzutage keine Angst mehr vor der Erschließung neuester Technologien haben. Die Fortentwicklung der digitalen Lösungsansätze bedeutet für Litauen vor allem die Vereinfachung des tagtäglichen Lebens. Inzwischen spricht man in Litauen nicht mehr nur von E-Governance, sondern von Digital Governance. Anstatt nur eine digitale Version von analogen Papierdokumenten zu erstellen, werden digitale Prozesse und Funktionen kreiert, verbessert und umgestaltet. Denn wir wollen öffentliche Dienste schaffen, die nicht nur elektronisch, sondern auch digital sind. Unsere Erfahrung im Bereich der Digitalisierung des öffentlichen Sektors, der Cybersicherheit und Smart Cities möchten wir mit Deutschland, unserem wichtigsten Wirtschaftspartner, teilen. Aus diesem Grund ist Litauen dieses Jahr Partnerland der Smart Country Convention."

Führende Unternehmen wie die Deutsche Telekom, SAP und Bechtle beteiligen sich an der Smart Country Convention. Institutionelle Partner sind zudem die drei kommunalen Spitzenverbände - Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag - sowie der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) und das Nationale E-Government Kompetenzzentrum (NEGZ). Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin: "Wir freuen uns, Litauen in diesem Jahr als Partnerland begrüßen zu dürfen. Denn egal ob Vernetzung der ländlichen Räume oder Lösungen für die Smart City - die Smart Country Convention bietet die ideale Plattform für den internationalen Erfahrungsaustausch rund um die Digitalisierung der Verwaltung und öffentlichen Daseinsvorsorge."

Die Smart Country Convention wird vom Digitalverband Bitkom in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin durchgeführt. Das dreitägige Event bringt alle relevanten Akteure aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft zusammen. Als Kombination aus Kongress, Workshops, Expo und Networking widmet sich die Smart Country Convention der Digitalisierung von Städten, Gemeinden und des öffentlichen Raums. Dabei geht es sowohl um die digitale Verwaltung als auch um die Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Mobilität, Sicherheit, Abfall, Wasser, Bildung und Gesundheit. Online gibt es Informationen unter www.smartcountry.berlin.

