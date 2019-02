ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 4. Februar 2019

ZDFinfo

Woche 07/19 Samstag, 09.02. Bitte Programmänderung beachten: 10.30 Ermittler! Im Dunkel der Nacht "Senioren hinter Gittern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 12.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 3.30 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011 "Die Science-Fiction-Propheten: Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report" entfällt 4.15 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 4.45 Die Science-Fiction-Propheten Arthur C. Clarke: Odyssee im Weltall USA 2011 Mittwoch, 13.02. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Die Science-Fiction-Propheten H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten USA 2011 "Die Science-Fiction-Propheten: Mary Shelleys Frankenstein" entfällt 6.15 UFOs Declassified - Die Geheimakten Alarmstufe Rot USA 2017 7.00 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017 "Die Science-Fiction-Propheten: George Lucas: Star Wars" entfällt 7.45 UFOs Declassified - Die Geheimakten Verfolgungsjagd am Himmel USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 14.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018 "Das war dann mal weg" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 15.02. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik USA 2018 "ZDF.reportage: Trachten, Tradition und Trump - Deutsche Auswanderer in den USA" entfällt "ZDF.reportage: Der Austauschcop - Ein US-Polizist in Hamburg" um 13.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )

