BOOT & FUN Inwater: In den Havelauen feinste Boote schauen

Die zweite BOOT & FUN Inwater vom 30. August bis 1. September 2019 in Werder präsentiert Wassersport vom Feinsten - auch zum Ausprobieren.

Die BOOT & FUN Inwater geht am letzten Wochenende im August in die nächste Runde. Die Premiere letztes Jahr für den Event rund um Segel- und Motorboote in den malerischen Havelauen wurde sofort begeistert angenommen. Im zweiten Jahr, wächst die Veranstaltung am und im Wasser um größere Motoryachten sowie Bootsklassiker, Hausboote und Gadgets wie Foilboards.

Die Ausstellungsfläche wurde landseitig verdoppelt, und auch die Zahl der Liegeplätze haben die Veranstalter stark erweitert: Mehr als 100 Boote werden an fünf großen Stegen der Marina Havelauen im Wasser präsentiert und fast alle können von den Besuchern der BOOT & FUN Inwater selbst ausprobiert werden. Das unterscheidet die von der regionalen Branchenorganisation "Werder Maritim" unterstützte Veranstaltung von anderen Bootsmessen.

Die BOOT & FUN Inwater ist für Kaufinteressierte ideal, denn hier können sie das Boots-Angebot direkt im Wasser erleben, bevor sie die Hallen-Bootsmesse BOOT & FUN Berlin im November in den Messehallen unter dem Funkturm besuchen. In Werder wird ausprobiert, in Berlin wird entschieden.

Boote in entspannter Atmosphäre bestaunen und fahren

Bei maritimer Atmosphäre können Besucher in der großzügigen, neu angelegten Marina an den Havelauen promenieren und gleichzeitig testen sowie kaufen. Das besondere Flair der mediterran wirkenden Hafenpromenade verbindet sich bei der BOOT & FUN Inwater mit der entspannten Stimmung inmitten von Europas schönstem und größtem Binnen-Wassersportrevier.

Boote fast aller Segmente sind auf der BOOT & FUN Inwater in ihrem Element zu erleben: vom führerscheinfreien Anfängerboot über Sloepen, Kajüt-Wanderboote bis hin zur großen Motoryacht. Die Aussteller bieten an allen drei Messetagen kaufinteressierten Besuchern Probefahrten auf dem malerischen Zernsee an, um unterschiedlichste Bootsmodelle kennenzulernen in der Praxis zu vergleichen.

Auf der Uferpromenade bietet die BOOT & FUN Inwater Mitmachangebote und Dienstleistungen rund um den Wassersport. Der Food-Truck-Markt lädt mit regionalen Produkten zur Stärkung ein. Im schilfgrünen Marina-Bereich können Kajaks, Kanus und Paddle-Boards in geschützem Rahmen getestet werden. Darüber hinaus nimmt die Initiative "Bootssport erleben" mit sieben Booten samt Instruktoren teil. Auch absolute Anfänger können sich hier sicher begleitet aufs Wasser wagen. Springt der Funke über, wird das Steuer übergeben.

Die ganz große Boots-Vielfalt

Neben einer Vielzahl an Booten mit denen Wassersport besonders auf Seen, Flüssen und Kanälen vielfältig erlebbar wird, präsentiert die BOOT & FUN Inwater die ganze Bandbreite aktueller Bootsmodelle renommierter Hersteller wie Aquariva, Bavaria, Bayliner, Cranchi, Delphia, Fjord, Frauscher, Galeon, Greenline, Interboat, Jetten, Jeanneau, Marex, Masterpro, Prestige, Sea Ray, Sunbeam und St. Tropez, um nur einige zu nennen. Die größten in Werder ausgestellten Yachten sind die aktuellen, bis zu 16 m langen Modelle der Premium-Marken Galeon und Prestige.

Komplette akustische Entschleunigung bieten die Elektroboote von Alfastreet, my electroboat und Rand Boats sowie die ausgestellten Hausboote. Neben Sloepen von Interboat und Antaris, sowie Luxus-Wanderkreuzer der Marken Jetten und Reline, sind auch Boote aus den Niederlanden gut repräsentiert.

Großen Wert legen die Organisatoren auf "besondere" Aussteller und deren Angebote etwas abseits vom Üblichen. Einfach mal übers Wasser fliegen? Mit dem Waviator lässt sich genau das machen. Ingenieur Bastian Raithelstellt das elektrisch betriebene Foilboard, das einem Surfbrett mit Propellerantrieb ähnelt, auf der BOOT & FUN Inwater in Aktion vor.

Feine Kollektion an klassischen Motorbooten

Mit der Präsentation einer fein ausgewählten Kollektion historischer Motorboote zeigt die Boot & Fun Inwater die besondere Geschichte der Region als Wiege des deutschen Sportbootbaus. Zusammen mit zahlreichen Auto-Klassikern und PKW-Oldtimern in der neuen Halle "Motorworld" werden die historischen Boote bei der BOOT & FUN BERLIN in November ausgestellt. Diese bereits in Werder zu erleben ist ein schöner Vorgeschmack.

In ihrem Element auf dem Wasser zu sehen sind annähernd 100 Jahre junge maritime Klassiker: sportliche "Auto-Boote" in der Optik großer Straßenkreuzer, Dampfboote und Backdecker aus der Feder des legendären Konstrukteurs Claus Engelbrecht.

Die fast 18 Meter lange Motoryacht "Hildegard" hat erstmals in Werder ihren Auftritt. Sie ist 104 Jahre alt, drei Jahre jünger als das Dampfboot "Triton" von Savery & Co. aus Birmingham von 1912. Zwei Autoboote von 1920 bringt der "Klassikerhafen" für die BOOT & FUN Inwater nach Werder. Sie sind mit 60 und 120 PS für die damalige Zeit stark motorisiert: die Rambeck "Run", Baujahr 1965, ist mit nur 55 Jahren dagegen das Küken unter den Klassikern.

Ein Boot, nach dem sich jeder umdreht, ist die "Diva" aus Potsdam: elegant, schnittig und auf Hochglanz poliert, ist dieser Klassiker ein junges Boot im klassischen Outfit. Denn für den Cruiser wurde vom historischen Rumpf die Form abgenommen, um das Boot originalgetreu in moderner Bauweise zu fertigen. Das Gegenstück dazu ist auch da und heißt "Bad Boy".

Leichte Anfahrt

Die Marina in den Havelauen von Werder ist leicht und schnell von Berlin sowie Potsdam aus erreichbar. Mit dem Regionalexpress der Linie 1 erreichen Besucher zum Beispiel vom Bahnhof Zoologischer Garten aus in nur 30 Minuten den Bahnhof Werder. Von dort aus ist es nur ein Katzensprung zur BOOT & FUN Inwater.

SAVE THE DATE - Pressekonferenz mit Fototermin und Ausfahrt Pressekonferenz zur Eröffnung der BOOT & FUN Inwater 2019 Freitag, 30. August 2019, 10 Uhr in der Marina Havelauen Zum Großen Zernsee 6, 14542 Werder

Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook und Instagram.

Über die BOOT & FUN BERLIN

Die BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- und Modellvielfallt. Das Spektrum reicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zu eindrucksvollen Hausbooten. Hier lassen Wassersportbegeisterte das Ende der Saison ausklingen und informieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends der kommenden Saison. Angesagte Wassersportarten können hier getestet werden. Vom Wakeboarding, Tauchen, Fliegenfischen, SUP-Yoga oder Kajak und Kanu fahren ist auf der Messe alles live mitzuerleben.

