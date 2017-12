Grüne Woche 2018: Starthilfe für Startups - Internationale Grüne Woche Berlin bietet jungen Unternehmen aus dem Food-Bereich einzigartige Präsentationsmöglichkeit

Berlin (ots) - Am 24. Januar 2018 wird sich im Professional Center der Internationen Grünen Woche Berlin (19.-28.1.) alles um junge Food-Startups drehen. Erstmals veranstaltet die Messe Berlin im Rahmen der weltweit bedeutendsten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau den Startup-Day im Marshall-Haus auf dem Berliner Messegelände. Ausgewählte Gründer können in Pitch-Sessions um die Gunst der Jury wetteifern und ihre Geschäftsideen und Produkte präsentieren.

"Junge Unternehmen sind die Quelle für Neues und Unerwartetes. Mit dem IGW-Startup-Day wollen wir den interessantesten und originellsten Food-Startups eine Bühne bieten und ihnen Starthilfe und Anschub für außergewöhnliche Geschäftsideen geben", begründet Grüne Woche-Projektleiter Lars Jaeger das neue Veranstaltungsformat. Das Professional Center als Präsentationsbühne für den Startup-Day ist exklusiv Fachbesuchern, Ausstellern sowie der Presse zugänglich.

Food-Startups in jeder Gründungsphase kommen mit der Teilnahme am Startup-Day mit wichtigen Entscheidern aus dem Lebensmittelhandel und anderen Experten und Multiplikatoren sowie Investoren, Projekt- oder Vertriebspartnern in Kontakt und profitieren von der weitreichenden Medienpräsenz der Messe. Die Messe Berlin wird aus den Einreichungen die Startups auswählen, die sich auf dem IGW-Startup-Day präsentieren werden. Die Jury setzt sich zusammen aus Vertretern des Handels sowie Experten aus dem Lebensmittelbereich beziehungsweise der Startup-Förderung, unter anderem Markus Reh (Edeka-Minden) und Dr. Christian Bock (Landwirtschaftliche Rentenbank).

Ende der Bewerbungsfrist ist der 7. Januar 2018.

Die Einreichung erfolgt formlos per Email an factum Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Carina Freutsmiedl, freutsmiedl@factum-pr.com, Tel: +49 89 8091317-42.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen: https://www.gruenewoche.de/Startups

