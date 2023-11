Deutscher Bauernverband (DBV)

Deutscher Bauernverband zur Haushaltssperre

Rukwied: besonnen und gemeinsam handeln

Berlin (ots)

(DBV) Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, fordert Bundesregierung und Opposition auf, in dieser veritablen Haushaltskrise besonnen und gemeinsam zu handeln. "In dieser massiven Krise muss gemeinsam im Sinne unseres Landes gehandelt werden. Die aktuelle, hausgemachte Haushaltslage des Bundes darf auf keinen Fall zu Lasten der Wirtschaft gehen. Insbesondere die Landwirtschaft ist mit der Ernährungssicherung eine wichtige Säule für die innere Stabilität unseres Landes. Mittelkürzungen würden die Betriebe hart treffen und vermutlich eine hohe Zahl an Betriebsaufgaben nach sich ziehen."

