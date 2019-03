smava GmbH

smava senkt Zinssatz erneut auf minus 10 Prozent

Berlin (ots)

Das Kreditportal smava senkt den Zinssatz seines Negativzins-Kredits erneut auf minus 10 Prozent. Diesen Zinssatz bot smava zuletzt im Februar 2019 an. "Nie zuvor wurden mehr Negativzins-Kredite ausgezahlt als im Februar. Das spricht sich zunehmend rum. Uns erreichen viele Anfragen nach weiteren Zinssenkungen. Wir kommen diesem Kundenwunsch nun erneut nach", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.

Finanztest hat den Kredit getestet

Finanztest hat den smava Negativzins-Kredit mit identischen Konditionen im Februar 2019 getestet: "Wir haben ausprobiert, ob Kunden dieses Aktionsangebot tatsächlich erhalten. Alle Schritte konnten online am PC erfolgen: Antrag ausfüllen, Authentifizierung des Antragstellers per Video-Ident und den Nachweis bringen, dass die Angaben zu Einkommen und Ausgaben stimmen. Dafür erlaubt der Antragsteller Smava, die Umsätze der letzten 90 Tage auf seinem Girokonto anzusehen. Das wird durch das neueste Zahlungsrecht möglich und ist auch sicher. Innerhalb von etwa einer halben Stunde war der Kredit bewilligt und am nächsten Tag morgens auf dem Konto."

Kein Kredit ohne Prüfung

In Deutschland dürfen Bankkredite nur nach einer gründlichen und positiven Kreditwürdigkeitsprüfung ausgezahlt werden. Deshalb holen Banken und Kreditportale vergleichbar viele Daten von Kreditinteressenten ein. "In Deutschland vergeben Banken einen Kredit nur dann, wenn die Rückzahlungsfähigkeit klar ersichtlich ist", sagt Artopé. In diesem Punkt funktioniert der Negativzins-Kredit wie ein normaler Ratenkredit mit positivem Zins. "Kreditinteressenten finden unter https://www.smava.de/kredit/aktionskredit/ die Kreditkonditionen und Informationen zur Beantragung. Sie können sich also vor der Antragstellung umfassend informieren."

Kreditantragsprüfung erfolgt Schufa-neutral

smava ist ein Kreditportal, das Kreditinteressenten hilft, Angebote verschiedener Banken zu vergleichen und abzuschließen. Für den Negativzins-Kredit wird von der kreditgebenden Solarisbank eine Kreditkonditionenanfrage bei der Schufa gestellt. Diese wirkt sich aber nicht auf den Schufa-Score der Kreditinteressenten aus - auch nicht, wenn der Kredit abgelehnt wird. Wer die Voraussetzung für den Negativzins-Kredit erfüllt, kann ihn aus der Liste der angebotenen Kredite auswählen und abschließen.

Kreditinteressenten profitieren auch von Alternativangeboten

"Wir gehen davon aus, dass Interessenten nur dann einen Kreditantrag stellen, wenn sie den angefragten Betrag benötigen. Deshalb bieten wir Verbrauchern auch alternative Kreditangebote. Diese sind sehr oft günstiger als die der Hausbank", sagt Alexander Artopé. 2018 zahlten Kreditnehmer bei smava im Schnitt rund zwei Prozentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt (https://smava.press/kreditkosten2018).

Über smava

Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer bei smava über zwei Prozentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 5 Milliarden Euro, davon allein in 2018 über 2 Milliarden Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.

