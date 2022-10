IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH

Wo begehrte Fachkräfte Top-Karrierechancen finden

Hamburg (ots)

Berufliche Perspektiven, Förderung, Arbeitsklima: Siegelstudie durchleuchtet 19.000 deutsche Arbeitgeber

Der Fachkräftemangel verschärft sich weiter: Mehr als eine halbe Million Stellen können laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in der Bundesrepublik nicht besetzt werden, weil keine für sie passend qualifizierten Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind. Besonders schwer zu finden sind Fachkräfte aus Sozial- und Pflegeberufen, IT-Experten und Handwerker aus den Bereichen Bauelektrik, Kfz- sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Das stärkt die Position der Bewerber bei der Suche nach Arbeitgebern, die ihnen im Hinblick nicht nur auf das Gehaltsniveau, sondern auch Karriereförderung, Arbeitsklima und Unternehmenskultur das beste Umfeld bieten. Hilfestellung leistet ihnen dabei das Deutschlandtest-Siegel "Top Karrierechancen 2022", mit dem Focus Money 1.206 Unternehmen aus 420 Branchen ausgezeichnet hat. Verliehen wurde es an diejenigen Betriebe, die sich in der gleichnamigen Studie des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung unter rund 19.000 in Deutschland tätigen Unternehmen als die besten ihres Marktsegments in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Karriereoptionen erwiesen haben. Für die Studie wurden die Firmen zu Karriere-Aspekten wie Entlohnung, Zusatzleistungen, Aufstiegschancen, Weiterbildung, Gesundheitsförderung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie befragt. Ergänzt wurden die Umfrage-Ergebnisse durch eine Social-Listening-Analyse, die die Reputation der untersuchten Unternehmen im Hinblick auf Arbeitsbedingungen und Karrierefragen ermittelt. In vom Fachkräftemangel besonders belasteten sozialen Kategorien stechen hier zum Beispiel der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB Bundesverband) und Die Johanniter mit ihren "Top-Karrierechancen" hervor.

Im Gesundheitswesen verdienten sich darüber hinaus das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus als bestes gemeinnütziges und die Berliner Charité als bestes öffentliches Krankenhaus das Deutschlandtest-Siegel für "Top Karrierechancen 2022". Fachkräfte aus dem Bereich Informationstechnologie finden unter anderem bei dem in Saarbrücken ansässigen, ausgezeichneten IT-Berater Orbis herausragende Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Handwerker aus den besonders gesuchten Mangelberufen können am Siegel von Focus Money zum Beispiel das Bauunternehmen Implenia, den Spezialisten für Gebäudetechnik Gira Giersiepen und die Autowerkstätten von Carglass als äußerst attraktive Arbeitgeber erkennen.

Nur wer Top Karrierechancen bietet, gewinnt den Kampf um die besten Fachkräfte

"Unternehmen, denen es schwerfällt, qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen, sollten sich die Träger des Siegels für Top Karrierechancen 2022 zum Vorbild nehmen", rät Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des IMWF. "Denn wer in Punkten wie berufliche Perspektiven, Work-Life-Balance, Arbeitsatmosphäre und Mitarbeiterförderung hinter seinen Wettbewerbern zurückbleibt, wird im Kampf um die besten Arbeitskräfte den Kürzeren ziehen und auf Dauer nicht bestehen können."

Studie "Top Karrierechancen 2022"

Für die Siegel-Studie "Top Karrierechancen 2022" untersuchte das IMWF rund 19.000 in Deutschland tätige Unternehmen und Marken. Mithilfe eines Online-Fragebogens sammelten die Analysten des IMWF dort Fakten zu Karriere-Aspekten der jeweiligen Betriebe, darunter Entlohnung, Zusatzleistungen und Aufstiegschancen sowohl insgesamt als auch speziell für neue Mitarbeiter. Ebenfalls bei den Unternehmen abgefragt wurde, wie stark sie ihre Angestellten im Hinblick auf Gesundheit, Weiterqualifizierung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und unterstützen.

Parallel wurde mithilfe einer Social-Listening-Analyse untersucht, wie über die Unternehmen öffentlich im Internet im Hinblick auf Karrierechancen gesprochen wird. Dazu wurden rund zwei Millionen relevante Nennungen der untersuchten Unternehmen zwischen dem 01. August 2021 und dem 31. Juli 2022 aus mehreren 100 Millionen öffentlichen Internet-Quellen inklusive redaktioneller Seiten und Social Media mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Erwähnungen der Unternehmen den drei Themenfeldern Karriere, Unternehmenskultur und Arbeitsklima zu und unterzogen sie einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negative Tonalität der Nennungen.

Die Ergebnisse beider Erhebungen wurden zusammengefasst und branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie, deren Leistung im Verhältnis zum Branchenprimus auf dieser Skala abgebildet wird. Für das Deutschlandtest-Siegel "Top Karrierechancen 2022" qualifizierten sich diejenigen Unternehmen, die dabei mindestens 60 Punkte erreichen. Insgesamt gelang dies 1.206 Unternehmen aus 420 Branchen, von Abrechnungsdienstleistern über Mobilfunkanbieter bis zu Zuckerherstellern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.de

