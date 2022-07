IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH

Ökologisch, ökonomisch, sozial: Diese Firmen steuern sichtlich nachhaltig in die Zukunft!

Social-Listening-Studie: Künstliche Intelligenz identifiziert Deutschlands Unternehmen mit der besten Nachhaltigkeitsreputation

Kaufentscheidungen allein von Preis und Qualität abhängig machen - diese Zeiten sind für deutsche Konsumenten lange vorbei. Sie schauen auch unter die Oberfläche, erwarten vor allem umweltfreundliche Herstellung, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, fairen Handel, Produkte mit langer Lebensdauer, umfangreiches Recycling von Rohstoffen. Kurz: Nachhaltigkeit. Firmen, die in der Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts bestehen wollen, müssen in ihrer Unternehmenstätigkeit ein starkes, anspruchsvolles und erfolgreiches Engagement für mehr ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit erbringen und öffentlich unter Beweis stellen. Welchen Marken und Unternehmen dies in ihren jeweiligen Branchen zurzeit am besten gelingt, können Verbraucher am Deutschlandtest-Siegel "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit 2022" von Focus-Money ablesen. Verliehen wurde es an 1.239 von gut 19.000 Unternehmen aus 263 Branchen, deren Reputation in Hinblick auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im öffentlichen Online-Diskurs das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung über einen Zeitraum von zwölf Monaten mithilfe einer KI-gestützten Social-Listening-Studie ermittelt hat. Ausgezeichnet wurden unter anderem Hotelbetreiber Mercure und die Sparkasse Westerwald-Sieg.

Unter den Haushaltselektrogeräteherstellern genießt Miele den besten Ruf in Sachen Nachhaltigkeit. Der traditionsreiche Familienbetrieb baut derzeit zum Beispiel gezielt den Einsatz recycelter Materialien in der Fertigung seiner Produkte massiv aus. Im Bereich Maschinen- und Anlagenbau errang Thyssenkrupp die Spitzenposition. Der Industriekonzern geht gerade mit großen Schritten auf eine CO2-arme Zement- und CO2-freie Stahlproduktion zu. In der Versicherungsbranche hat die Zurich Gruppe die Nase nachhaltig vorn. Die Assekuranz sieht sich in der Lage, beim Klimaschutz große Hebelwirkungen entfachen und so einen überproportionalen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zur Begrenzung des Treibhauseffekts leisten zu können.

Nachhaltigkeit strategisch denken

"Studien zeigen: Sieben von zehn Bundesbürgern treffen Kaufentscheidungen nach ethischen Kriterien Deshalb müssen Nachhaltigkeit und ihre Kommunikation zentraler und integraler Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein", so Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des IMWF. "Wichtig: Nachhaltigkeit ist weder ein Thema, das auf die lange Bank geschoben noch durch kurzfristige Strohfeuer erreicht werden kann. Es braucht sowohl zielgerichtete Anstrengungen jetzt als auch einen langfristigen Plan für die Zukunft."

So macht es auch der Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeitsreputation unter den Spielwarenherstellern: Lego fiel im Untersuchungszeitraum aktuell zum Beispiel gesellschaftlich mit einem LGBTQ+-orientierten Figurenset unter dem Titel "Everyone is awesome" positiv auf. Und weit hinaus zukunftsorientiert stellte der dänische Traditionskonzern einen frühen Prototypen eines Legosteins aus recyceltem Plastik vor. Frucht der Arbeit von rund 150 Lego-Forschern und -Ingenieuren, die sich noch in einer so frühen Entwicklungsphase befindet, dass völlig unklar ist, wie weit der Zeithorizont bis zu einer möglichen Markteinführung entfernt liegen mag.

Hintergrundinformationen

Die Studie "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit 2022" des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag von Focus Money die Online-Reputation von gut 19.000 Unternehmen und Marken in Deutschland in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mithilfe einer Social-Listening-Analyse.

Dazu wurden rund 2,8 Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen und Marken zwischen dem 01. März 2021 und dem 28. Februar 2022 aus 438 Millionen deutschen und deutschsprachigen, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Nennungen der Unternehmen und Marken den drei Themenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie in einer Sentiment-Analyse in positive, neutrale oder negative Tonalität ein.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie. Unternehmen der gleichen Branche, die mindestens 60 Punkte erreichen konnten, wurden mit dem Siegel "Deutschlands Beste -Nachhaltigkeit 2022" ausgezeichnet. Insgesamt gelang dies 1.239 Unternehmen aus 263 Branchen - von Abrechnungsdienstleistern über Maschinen- und Anlagenbau bis zu Zuckerherstellern.

