Maschinenbau zeigt sich als Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft

Studie: Künstliche Intelligenz findet Unternehmen mit starkem Ruf als Innovator aus 276 Branchen - besonders viele im Maschinen- und Anlagenbau und unter Stadtwerken

Der Maschinen- und Anlagenbau beweist sich ein weiteres Mal als Vorzeigebranche der deutschen Wirtschaft: 33 Unternehmen aus diesem Industriezweig konnten sich in einer aktuellen Studie des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag von Focus Money für das Deutschlandtest-Siegel "Deutschlands innovativste Unternehmen" qualifizieren - mehr als aus jeder anderen Branche. Dicht auf folgen 28 Stadtwerke, die sich die Auszeichnung für einen hervorragenden Ruf für Finanzierung, Erforschung, Entwicklung und Einsatz neuer Ideen, Produkte und Technologien verdient haben. Grundlage ist eine Social-Listening-Analyse, die für mehr als 12.000 Unternehmen aus 276 Branchen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz untersucht, welchen Ruf als Innovatoren sie im öffentlichen Online-Diskurs genießen. 1.154 davon wurden für ihre herausragenden Ergebnisse das Deutschlandtest-Siegel verliehen, darunter den Alnatura-Biomärkten, dem Flugzeugbauer Airbus und dem Kaufhaus des Westens.

Branchensieger unter den Maschinenbauern ist die ZF Friedrichshafen AG. Wie tief Innovation in der DNA des vor mehr als 100 Jahren als Tochterfirma des Luftschiffbauers Zeppelin gegründeten Werks verankert ist, zeigt schon ein Blick in seine Produktgeschichte: Von einer Zahnradfabrik entwickelte sich ZF Friedrichshafen zunächst zu einem international führenden Spezialisten in der Antriebs- und Fahrwerktechnik und von da aus zusätzlich zu einem Experten für automatisiertes Fahren und Elektromobilität mit Digital- und Software-Kompetenz.

"Innovationskraft ist nicht nur entscheidend, wenn es darum geht, den Herausforderungen unserer von beschleunigtem Wandel geprägten Zeit zu begegnen", so Jörg Forthmann, Social-Listening-Experte und Geschäftsführender Gesellschafter des IMWF. "Innovationsstarke Unternehmen arbeiten auch deutlich rentabler, weisen in Studien eine um bis zu einem Drittel höhere Umsatzrendite auf."

So konnten auch die inzwischen unter der Marke Enercity firmierenden Stadtwerke Hannover im Untersuchungszeitraum Rekordumsätze vermelden und Gewinnsteigerungen ankündigen. Seit langem als einfallsreicher und engagierter Vorreiter der Energiewende bekannt, bewiesen die Niedersachsen in der Untersuchung den stärksten Ruf als Innovator im in dieser Hinsicht starken Umfeld der Stadtwerke in Deutschland.

Aber Innovation ist mitnichten nur ein Thema für die Industrie. Ebenfalls als anerkannte Innovatoren in ihren jeweiligen Branchen ausgezeichnet wurden zum Beispiel die Berliner Charité, die als größte und forschungsintensive Universitätsklinik die beste Reputation unter den öffentlichen Krankenhäusern genießt, und Randstad auf der Spitzenposition der Personaldienstleister. Innovationschampion unter den Parkhausbetreibern ist Apcoa Parking, das unter anderem mit einer öffentlichen Demonstration des sogenannten "Automated Valet Parking" im Parkhaus der Hamburger Elbphilharmonie Publikum beeindruckte, das Autos wie von Geisterhand einparken sah.

Hintergrundinformationen

Die Siegelstudie "Deutschlands innovativste Unternehmen 2022" untersucht die Reputation von fast 12.400 Unternehmen und Marken in Deutschland im Hinblick auf Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Technologie sowie Produktneuheiten im öffentlichen Online-Diskurs zwischen dem 01. März 2021 und dem 28. Februar 2022. Dazu wurden 438 Millionen deutsche und deutschsprachige, öffentliche Internet-Quellen inklusive redaktioneller Seiten und Social Media nach Nennungen der untersuchten Unternehmen durchsucht.

Rund 3,1 Millionen Fundstellen konnten anschließend mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert und die Erwähnungen der Unternehmen den innovationsrelevanten Themenfeldern zugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negative Tonalität unterzogen.

Die Reputation der Unternehmen wurde anhand der Ergebnisse branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Das jeweils reputationsstärkste Unternehmen einer Branche erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle seine Wettbewerber, deren Leistung im Verhältnis zum Branchenprimus auf dieser Skala abgebildet wird. Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichten, qualifizierten sich für die Auszeichnung mit einem Deutschlandtest-Siegel als eines von "Deutschlands innovativsten Unternehmen". Insgesamt gelang dies 1.154 Unternehmen aus 276 Branchen - von Abrechnungsdienstleistern über Maschinen- und Anlagenbau bis zu Zuckerherstellern.

